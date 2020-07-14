2020-07-14T20:27:08+03:00
Происшествия

Семейство ежей устроило массовое ДТП на Бору

К счастью, в результате аварии никто не пострадал
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Семейство ежей устроило массовое ДТП на БоруСемейство ежей устроило массовое ДТП на БоруФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пожалуй, самое милое дорожно-транспортное происшествие произошло на Бору 13 июля 2020 года. Лосями, лисами и даже медведями на трассах Нижегородской области уже никого не удивишь, но чтобы причиной аварии стали ежики – такое, пожалуй, произошло впервые.

По словам очевидцев, ДТП произошло в районе села Редькино. Автомобили Hyundai, Mazda и Datsun остановились на дороге, чтобы пропустить ежиху и шестерых ежат, которые перебегали трассу. А вот водитель еще одного автомобиля Hyundai, видимо, не понял, в чем дело, и не успел вовремя остановиться. В итоге он протаранил все три стоящие перед ним автомобиля.

- В результате все четыре машины получили повреждения, водители и пассажиры не пострадали. А ежи благополучно перешли дорогу, - приводит слова свидетеля аварии паблик «Город Бор».

Напомним, 13 июля в Нижегородской области произошло еще одно необычное ДТП – его виновником стал 90-летний мопедист без прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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