2020-07-14T15:52:00+03:00
Происшествия

«Били с прыжка, ногами»: Саровские школьники учинили самосуд над ребенком

Полиция уже начала проверку по факту жестокого нападения [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Били с прыжка, ногами»: Саровские школьники учинили самосуд над ребенком. ФОТО: ЗАТОНОВОСТИ«Били с прыжка, ногами»: Саровские школьники учинили самосуд над ребенком. ФОТО: ЗАТОНОВОСТИ
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В нижегородских социальных сетях сегодня только и разговоров, что о подростковой жестокости. Поводом для обсуждения стало видео, опубликованное в группе «ЗАТОНОВОСТИ». На кадрах видно, как группа подростков с особой жестокостью избивает ногами своего товарища. В то время как двое из них нещадно лупили упавшего на землю ребенка, другие из всех сил их подбадривали.

- Ты что ***? Иди отсюда на *** - разносятся на всю улицу отборные маты.

Видно, что все это происходит не на каком-то пустыре, а в нескольких шагах от жилого многоквартирного дома. Однако участников подростковой «стрелки» это ничуть не смущает. Как позднее определили по видео местные жители, школьный самосуд подростки учинили в районе дома № 4 по улице Гоголя, в нескольких метрах от бывшего здания школы № 13.

- На видео избиение подростка, с прыжка, ногами, - рассказали очевидцы в социальных сетях. - Дети там крутились долго, выясняли отношения, матерились, били бутылки о стену дома. Когда дело дошло до избиения, автор видео бросился всё это безобразие растаскивать.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» дозвонилась до школы, у стен которой произошла массовая драка.

- Пока официальной информации по этому поводу нет, - призналась «Комсомолке» директор школы № 13 города Саров Светлана Жиганова. – Но как нам удалось выяснить по нашим каналам, учеников нашей школы среди дерущихся не было. За исключением того мальчика, который снимал инцидент на видео и позднее бросился разнимать дерущихся. В общей сложности, там было шесть подростков. Большинство учатся классе в седьмом, а одному всего 11 лет. По видео видно, что инцидент возник очень быстро, и взрослые сразу же на него среагировали. Поэтому никто из детей никаких травм не получил.

Тем не менее, расследованию обстоятельств этого происшествия уже подключились правоохранительные органы.

- По факту выхода в сети интернет информации сотрудниками полиции проводится проверка, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Устанавливаются участники конфликта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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