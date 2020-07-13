Любовник стащил у нижегородской предпринимательницы шесть миллионов рублей и скрылся

Гендиректор и совладелица одной из нижегородских компаний, занимающихся организацией перевозок на легковых такси, обратилась в полицию с заявлением о пропаже крупной суммы денег. Наталья Петрова (имя и фамилия изменены – прим. ред.) рассказала, что кто-то похитил из ее квартиры деньги в размере 6 330 000 рублей.

- Я спрятала деньги в коробку из-под принтера, которая стояла в комнате. А теперь их там нет! – пожаловалась женщина.

Под подозрение сразу же попал любовник Натальи, уроженец Москвы Алексей Щеглов (имя и фамилия изменены – прим. ред.). Во-первых, никаких следов воришка не оставил, замок не был взломан, а значит, у злоумышленника был свободный доступ в квартиру. А во-вторых, мужчина очень «вовремя» куда-то скрылся.

- В настоящее время принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемого, - сообщил «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.