2020-07-13T17:22:15+03:00
Происшествия

Любовник стащил у нижегородской предпринимательницы шесть миллионов рублей и скрылся

Деньги женщина хранила в коробке из-под принтера
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Любовник стащил у нижегородской предпринимательницы шесть миллионов рублей и скрылсяЛюбовник стащил у нижегородской предпринимательницы шесть миллионов рублей и скрылсяФото: Мария ЛЕНЦ
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Гендиректор и совладелица одной из нижегородских компаний, занимающихся организацией перевозок на легковых такси, обратилась в полицию с заявлением о пропаже крупной суммы денег. Наталья Петрова (имя и фамилия изменены – прим. ред.) рассказала, что кто-то похитил из ее квартиры деньги в размере 6 330 000 рублей.

- Я спрятала деньги в коробку из-под принтера, которая стояла в комнате. А теперь их там нет! – пожаловалась женщина.

Под подозрение сразу же попал любовник Натальи, уроженец Москвы Алексей Щеглов (имя и фамилия изменены – прим. ред.). Во-первых, никаких следов воришка не оставил, замок не был взломан, а значит, у злоумышленника был свободный доступ в квартиру. А во-вторых, мужчина очень «вовремя» куда-то скрылся.

- В настоящее время принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемого, - сообщил «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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