2020-07-13T15:36:44+03:00
Общество

По улицам свинью водили: В Балахне суд вынес предупреждение владелице домашнего кабана за выгул на детской площадке

Теперь женщине придется оборудовать загон для своего Пятачка
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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По улицам свинью водили: В Балахне суд вынес предупреждение владелице домашнего кабана за выгул на детской площадке.По улицам свинью водили: В Балахне суд вынес предупреждение владелице домашнего кабана за выгул на детской площадке.
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Выйдя на улицу в марте 2020 года, жители Балахны глазам не поверили – прямо на детской площадке преспокойненько разгуливал кабан. Как на грех, попался он на глаза и мирно выпивающим гражданам, которые с перепугу даже протрезвели.

- Мужики сидели у себя в гараже и выпивали, - рассказали журналистам «Кстати» жители Балахны. – Вдруг услышали, что к ним кто-то долбится. Открыв дверь, они обомлели – около гаража стоял кабан.

Правда, свирепое с виду животное не проявляло никакой агрессии, а напротив – старалось вести себя максимально дружелюбно.

- Многие подходили близко, фотографировались, - вспоминают прохожие. – Некоторые его даже хлебушком угощали. Он спокойно ходил по улицам и норовил заглянуть в сумку.

Наконец, устав от долгой прогулки, он вырыл себе яму прямо возле многоквартирного дома и улегся в нее спать. Там его и отыскала сбившаяся с ног хозяйка. Как оказалось, местный Пятачок сбежал из частого сектора и заблудился среди высоких домов. К счастью, для самого потеряшки это приключение обошлось без последствий. А вот его хозяйке было вынесено предупреждение.

- Данный инцидент произошел 28 марта возле дома № 30 по улице Горького в Балахне, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Балахнинского суда. – Это стало нарушением временных правил содержания домашнего животного. В связи с этим судом ей было вынесено предупреждение.

По всей вероятности, хозяйке домашнего кабана теперь придется тщательнее следить за своим питомцем, а заодно оборудовать для него новый вольер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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