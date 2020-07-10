«Перефотографировали несколько раз и сидели в засаде:» Фотографы АПЗ рассказали о своей работе

К Дню фотографа, который отмечается 12 июля, на Арзамасском приборостроительном заводе вспоминают историю своей фотостудии.

Время первых

Фотографы на АПЗ были с первых лет образования предприятия, но днем рождения фотостудии считается 18 сентября 1967 года. Этим числом датирован приказ №1205 за подписью и.о. руководителя предприятия Николая Хряпова. В документе сказано: «В целях производственной необходимости, а также более качественного выполнения фотографических работ на уровне современной фотографии приказываю создать фотолабораторию при отделе № 7 в составе 4 человек. Начальником назначить Алексея Забелина».

Основными задачами фотолаборатории были производство художественных фотоснимков, подготовка материалов для выставок, планшетов, фотоальбомов, цеховых и заводских досок почета, газеты «Новатор». Большой объем работ выполнялся по линиям парткома, комсомольской организации, а также подшефных детских садов, медсанчасти, пионерского лагеря.

В фотолаборатории мы трудились вчетвером: начальник Алексей Забелин, Алексей Терехин, Владимир Горин и я, – вспоминает Галина Зеленова, ветеран завода, фотограф, ретушёр с 1969 по 1992 гг. – Работы всегда было много. После съемки сразу проявляли пленку, затем фотографии отправляли на печать и ретушь. Все операции выполняли сами. Одна из самых моих запомнившихся фотосессий – встреча с моряками крейсера «Слава» у нас на заводе. Павел Иванович Пландин внимательно следил за мной во время съемки, чтобы не пропустила нужный момент. –

Постепенно коллектив лаборатории пополнялся и вырос до 12 человек. В разные годы пришли Виктор Шейков, Вячеслав Коршунов, Елена Шаргавнина, Вера Иванова, Алексей Хомов, Владимир Лаптев, Олег Голованов, Александр Барыкин, Людмила Цикина, Анатолий Бухвалов, Леонид Булыгин и др. В середине 1980-х фотолабораторию возглавил Владимир Лазунин, который умел делать такую редкую в советские времена цветную фотографию.

С первых лет существования фотолаборатория АПЗ была большой и хорошо оснащенной. Фотографы снимали на аппаратах «Зенит», «Киев» и немецких «Практика». За расходными материалами сами ездили в Москву и Ленинград.

«Они должны мне понравиться»

Первый генеральный директор предприятия Павел Иванович Пландин внимательно следил за творчеством заводских фотографов и был весьма требовательным к ним. Например, снимки строящихся объектов завода должны были трижды в день точно в назначенное время быть у него на рабочем столе: так он контролировал процесс.

Кроме того, Павел Пландин лично утверждал кандидатуру на должность начальника фотолаборатории.

Вот что вспоминает Олег Голованов, возглавивший фотолабораторию после Владимира Лазунина (сегодня Олег Анатольевич – директор телерадиокомпании «Арзамас» – прим. ред.):

Павел Иванович вызвал меня в кабинет и велел через неделю представить ему три цветных снимка: портрет, пейзаж и жанровую фотографию. «Они должны мне понравиться», – сказал он мне тогда. Задание я выполнил, и после 10-минутного просмотра Павел Иванович подписал заявление на назначение меня начальником фотолаборатории.

Для заводской многотиражки

Съемка для заводской газеты «Новатор» всегда считалась особенно ответственной. Новичков к этому делу не привлекали.

Для газеты мы ходили снимать по очереди, – вспоминает Олег Голованов. – Все знали, что редактор Николай Борисович Рачков хорошо разбирается в фотографии и очень требователен к снимкам. Часто он показывал нам фото из – «Правды», «Советской России», говорил, что надо равняться на них. Бывали случаи, когда приходилось перефотографировать по несколько раз, так как Рачков не принимал работу. Мы старались достичь этой высокой планки – сделать такую фотографию, которая сразу заставит читателя прочитать статью.

На всех заводских мероприятиях, конкурсах «Золотые руки», «А ну-ка, парни!», спортивных праздниках, субботниках работали фотографы. По итогам оформлялись стенды.

На демонстрации выходил почти весь коллектив фотолаборатории. Каждый получал пленку, а потом отбирались лучшие кадры, которые и публиковались в газете.

Будни заводских фотографов и корреспондентов газеты спокойными не назовешь, – вспоминает Почетный ветеран АПЗ Галина Буянова (редактор газеты «Новатор» в 2000-2010 гг.). – Однажды мы с Александром Барыкиным пришли делать снимок рабочего, но герой наотрез отказался фотографироваться. Нам пришлось в буквальном смысле сесть в засаду. Спрятались за станком и, когда рабочий про нас забыл и склонился над чертежами, сделали отличный кадр для газеты. – Мне самой очень нравились фотографии Галины Зеленовой. Она могла увидеть необычное в обычном. Её работы даже выставлялись в кинотеатре «Юбилейный». Особенно хорошо у неё получались портреты. Галя – настоящий фотохудожник.

День сегодняшний

Сегодня на АПЗ в фотостудии работают два фотокорреспондента – Александр Барыкин и Елена Галкина. Несмотря на то, что фотография стала цифровой, работы у них по-прежнему много: они ведут заводской фотоархив, готовят репортажи из цехов, со строек, совещаний, выполняют съемки по заявкам подразделений, обновляют заводскую Доску почета и т.д. Практически все приборостроители знают их в лицо, так как не раз бывали у них в кадре.

В преддверии профессионального праздника мы задали им несколько вопросов.

– Сколько лет вы держите в руках заводской фотоаппарат?

Александр: С 1988 года, когда пришел в фотолабораторию и начал профессионально снимать.

«Перефотографировали несколько раз и сидели в засаде:» Фотографы АПЗ рассказали о своей работеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Елена: Пришла работать на АПЗ 25 октября 1993 года учеником фотолаборанта в отдел метрологии.

– Помните свой первый фотоаппарат?

Александр: В 1978 году у меня появился пленочный фотоаппарат «Виллия-Авто», даже помню, сколько стоил – 40 рублей.

Елена: «Киев-4М», мне его выдали в заводской фотолаборатории.

– Хорошая фотография – это…

Александр: Та, которую хочется рассматривать снова и снова.

Елена: Кадр должен быть настоящим, заставляющим зрителя думать и вглядываться в детали.

– Любимый жанр?

Александр: – Люблю снимать пейзажи. Этот жанр требует неспешной работы, здесь главное – вглядеться в происходящее, увидеть что-то особенное, неповторимое, неуловимое для обычного взгляда.

Елена: – Мне нравится репортажная съемка, хотя это и непросто: всегда нужно помнить о логике происходящих событий, выбрать правильную точку для съемки, успеть установить нужный режим и не промахнуться с резкостью. Если все сошлось – ура, ура! – собой довольна!

«Перефотографировали несколько раз и сидели в засаде:» Фотографы АПЗ рассказали о своей работеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ

– Что для вас значит профессия заводского фотографа?

Александр: Это очень большая и важная часть жизни.

Елена: На завод меня привел случай, который определенно оказался счастливым. А работа фотографом прекрасно подошла моему характеру, став и профессией, и увлечением!