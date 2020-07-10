2020-07-09T23:56:39+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10июля 2020 года: вторая волна коронавируса, временная работа для пострадавших в период пандемии и 700 вернувшихся в родные края нижегородцев

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 30 июня
Елена ЛАЗАРЕВА
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Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 224 новых случая заражения Covid-19Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 224 новых случая заражения Covid-19Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По данным на 9 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 19 465 человек. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 224 новых случая заражения Covid-19. Четверо заболевших не справились с вирусом, и количество смертей от коронавируса увеличилось до 279. Число выздоровевших увеличилось до 13379 человек (+316 человек за сутки). Наибольшее число заболевших – в областном центре, на втором месте идет Дзержинск, на третьем – Павлово.

Число выздоровевших увеличилось до 13379 человек. "Яндекс"

Число выздоровевших увеличилось до 13379 человек. "Яндекс"

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов не исключает вторую волну заболеваемости коронавирусом. По его прогнозам, она может прийти на территорию Нижегородской области осенью 2020 года, вместе с традиционной сезонной эпидемией ОРВИ.

Уже 696 жителей Нижегородской области, застрявших в разных странах мира из-за пандемии коронавируса, смогли вернуться на родину спецрейсами. Как сообщили в департаменте внешних связей региона, наибольшее количество наших земляков удалось вывезти из США, Индонезии и Индии.

Более 1600 жителей Нижегородской области, которые потеряли работу или находятся под угрозой увольнения на фоне пандемии коронавируса, будут временно трудоустроены за счет федеральной поддержки. Нижегородская область получит на эту меру поддержки 76 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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