В Павлово в ДТП погибли три молодые девушки

Сегодня, 7 июля, около двух часов ночи на улице Северной в городе Павлово иномарка столкнулась с припаркованным большегрузным автомобилем Вольво. За рулем легковушки «Хонда» находилась девушка 2000 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В результате столкновения водитель иномарки погибла. Также получили смертельные ранения и две девушки-пассажирки, 19 и 20 лет. Как сообщает источник, в настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

На месте жуткого ДТП работали следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

Напомним, 19 июня на 74-м километре трассы Нижний Новгород – Саратов в Дальнеконстантиновском районе около десяти часов вечера водитель ВАЗ-2115 вылетел на встречную полосу и протаранил ВАЗ-2111. В результате аварии погибли трое взрослых и двухмесячный ребенок.

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