2020-07-06T22:39:49+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 июля 2020 года: дежурные группы в детских садах закрываются на карантин, «Стрижи» возвращаются, большой футбол вновь пройдет без зрителей

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 7 июля
Елена ЛАЗАРЕВА
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Число умерших выросло до 268 человек, выздоровевших - до 12 360 человек.Число умерших выросло до 268 человек, выздоровевших - до 12 360 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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С начала пандемии коронавирусом в Нижегородской области заболели уже 18 826 человек. Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки стало известно о 212 новых случаях. Число умерших выросло до 268 человек, выздоровевших - до 12 360 человек.

За минувшие сутки стало известно о 212 новых случаях заражения коронавирусом. "Яндекс"

За минувшие сутки стало известно о 212 новых случаях заражения коронавирусом. "Яндекс"

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», с 15 июля восстанавливается движение всех скоростных «Стрижей» по маршруту Нижний Новгород-Москва.

33 дежурные группы в детских садах Нижегородской области закрыты на карантин из-за коронавируса. 22 группы из закрывшихся находятся в областном центре, остальные – в районах и городских округах. При этом 15 муниципалитетов уже приняли решение об открытии детских садов в режиме свободного посещения. Речь идет о 143 детских садах.

. Во вторник, 7 июля, футбольный клуб «Тамбов» сыграет на стадионе «Нижний Новгород» с клубом из Грозного «Ахмат». Матч начнется в 18:30 по московскому времени. На игру из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации вновь не будут пускать болельщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 июля 2020 года: дежурные группы в детских садах закрываются на карантин, «Стрижи» возвращаются, большой футбол вновь пройдет без зрителей
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 7 июля
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