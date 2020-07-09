2020-07-09T19:03:57+03:00
Общество

«Это была не гей-оргия, а просто групповой секс»: стало известно, что на самом деле произошло на Гребном канале

По словам очевидца, в публичном половом акте участвовали трое мужчин и одна женщина
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Это была не гей-оргия, а просто групповой секс»: стало известно, что на самом деле произошло на Гребном канале«Это была не гей-оргия, а просто групповой секс»: стало известно, что на самом деле произошло на Гребном каналеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Ролик, снятый на нудистском пляже в Нижнем Новгороде, продолжает будоражить горожан – напомним, несколько дней назад соцсети облетело видео, снятое на Гребном канале, где запечатлены двое мужчин в недвусмысленных позах. Но в редакцию «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» обратился очевидец, который со всей ответственностью заявил: никакой гей-оргии там не было! Зато был групповой секс.

- На видео запечатлены трое мужчин и одна женщина. Двое – на первом плане, а третий – позади дамы. Нудисты на Гребном канале каждый день ищут секса без обязательств. Есть там и один товарищ, который снимает это на видео. Легкого секса в основном ищут мужчины в возрасте, которые ходят по пляжу и высматривают женщин или семейные пары, - поделился пожелавший остаться анонимным нижегородец.

«Это была не гей-оргия, а просто групповой секс»: стало известно, что на самом деле произошло на Гребном канале Фото: СОЦСЕТИ

«Это была не гей-оргия, а просто групповой секс»: стало известно, что на самом деле произошло на Гребном каналеФото: СОЦСЕТИ

Между тем, участниками публичной оргии все-таки заинтересовалась полиция. Патрулированием нудистского пляжа полицейские не занимаются, поскольку он не входит в число официальных зон отдыха и оборудованных пляжей. Но на сигналы в СМИ не отреагировать они не могли.

- В действиях граждан усматриваются признаки статьи «Мелкое хулиганство», а именно – «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». По закону, за это предусмотрена административная ответственность от штрафа до административного ареста на срок до 15 суток. При этом в органы внутренних дел заявлений или обращений от граждан о данном факте не поступало. Информация же, полученная от СМИ, в настоящее время проверяется, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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