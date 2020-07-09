2020-07-08T23:35:33+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 июля 2020 года: Открытие магазинов и новые умершие

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 9 июля 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 июля 2020 года: Открытие магазинов и новые умершиеКоронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 июля 2020 года: Открытие магазинов и новые умершиеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным на 01:00 9 июля, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 19 241 человек. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 217 новых случаев заражения. По этому показателю Нижегородская область вновь оказалось на шестом месте. Лидируют в этом рейтинге Москва (621), Санкт-Петербург (295) и Ханты-Мансийский автономный округ (268).

К счастью, в регионе растет и число выздоровевших. Фото: Яндекс

К счастью, в регионе растет и число выздоровевших.Фото: Яндекс

При этом 68% всех заболевших коронавирусом нижегородцев уже выздоровели. По данным на 9 июля 2020 года, их число составляет 13083 человека. Только за последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 383 человека. Больницах сейчас находятся около полутора тысяч нижегородцев. Еще четыре тысячи проходят лечение амбулаторно, так как заболевание у них протекает в легкой форме или бессимптомно. К сожалению, растет и печальная статистика – за последние сутки в регионе скончались еще четыре пациента с Covid-19. Таким образом, общее число жертв опасной инфекции в Нижегородской области составляет 275 человек.

Карантин сохраняется только в Дивееве. ФОТО: Оперативный штаб Нижегородской области.

Карантин сохраняется только в Дивееве. ФОТО: Оперативный штаб Нижегородской области.

Что касается распространения коронавируса по Нижегородской области, то в лидерах по-прежнему Дзержинск (1463 заболевших), Павловский район (1102) и Бор (709 ). Напомним, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. Карантин сейчас сохраняется только в Дивееве. Тем не менее, некоторые послабления режима повышенной готовности все-таки происходят – в частности, была разрешена работа всех магазинов. Правда, обязательным условием является наличие видеоаналитики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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