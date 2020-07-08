Экстренное предупреждение: В Нижнем Новгороде ожидаются грозы, ливни и град

На смену аномальной жаре в Нижнем Новгороде придут грозы, ливни и град. При этом отдельные порывы ветра могут достигать 17-22 метров в секунду. Такая погода сохранится до утра 9 июля.

- По данным Верхне-Волжского УГМС, вечером 8 июля и ночью 9 июля в Нижнем Новгороде и в западной части Нижегородской области ожидаются грозы, - говорится в экстренном предупреждении ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области. – В отдельных районах возможны ливни, град и порывистый ветер. В связи с этим регионе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с обрывом линий электропередач и нарушениями в работе жилищно-коммунального хозяйства. Также в это время возможно обрушение слабоукрепленных конструкций и падение ветхих деревьев.

Как сообщает ЦУКС, в этот период особенно внимательными стоит быть автомобилистам, так как есть риск увеличения количества ДТП. Кроме того, возможны локальные подтопления из-за неисправных ливневок.

БДИ!

• Во время грозы не стоит прятаться под деревьями, лучше укрыться в ближайшем доме или магазине

• Держитесь в стороне от линий электропередач и деревьев

• Во время града держитесь подальше от окон

• Без особой необходимости не стоит пользоваться личным транспортом

• Управляя автомобилем, снизьте скорость.

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