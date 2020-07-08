Нижегородцы выбрали территории, которые благоустроят в Нижнем Новгороде в 2021 году
В Нижегородской области подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На этот раз в голосовании приняли участие свыше 270 тысяч нижегородцев.
- В 2020 году мы провели рейтинговое голосование раньше, чем в прошлом году, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Благодаря этому мы сможем уже к декабрю завершить обсуждение концепций благоустройства, а в следующем году приступить к работе, как только установится хорошая погода.
Напомним, рейтинговое голосование в Нижегородской области проводилось с 23 июня по 6 июля. Сделать свой выбор нижегородцы могли на портале golosza.ru.Также можно было проголосовать 1 июля во время голосования по поправкам в Конституцию России. Отдать свой голос вживую смогли около 180 тысяч человек.
- Мнение жителей для нас является определяющим в вопросах благоустройства, - заявил глава региона. – Как правило, в тех районах, где жители активно голосовали, а потом принимали участие в обсуждении, места отдыха получались максимально комфортными. Теперь они пользуются особой популярностью среди населения.
По данным регионального правительства, активнее всего в этом году голосовали жители Сормовского и Советского районов Нижнего Новгорода. Всего в перечень голосования вошли 132 объекта, 62 из которых расположены в Нижнем Новгороде. После окончания голосования в каждом муниципалитете должны пройти общественные комиссии, которые определят окончательный перечень территорий, которые будут благоустроены в 2021 году.
КОНКРЕТНО
Какие объекты набрали больше всего голосов, в каждом районе?
Автозаводский
• Сквер Славы 2 очереди (9151)
• Бульвар по улице Школьной (от улицы Комсомольская до улицы Советской Армии) (8555)
• Территория вдоль озера по улице Пермякова (8474)
Канавинский район
• Природно-рекреационная территория вдоль озера Сортировочное (от пляжа «Березовая роща» до пляжа «Улица Архангельская»), природно-рекреационная территория вокруг озера Сортировочное (вдоль музея паровозов) (6613)
• Сквер по улице Гордеевской (от дома 14 до дома 28) (6499)
• Сквер Чкалова (пересечение улицы Чкалова и улицы Октябрьской Революции) (6165)
Ленинский район
• Территория вокруг озера Силикатное (8718)
• Сквер (переулок Трамвайный, напротив домов № 21 – 23) (3599)
• Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А) (3169)
Московский район
• Сквер в микрорайоне Красные Зори (4334)
• Сквер по ул. Куйбышева (4205)
• Сквер «Выставка цветов» по ул. Просвещенской (4026)
Нижегородский район
• Лопатинский овраг (5863)
• Сквер им. Нестерова (3352)
• Сквер по ул. Яблоневой (2700)
Приокский район
• Лесной массив от дома 6 по улице 40 лет Победы до проспекта Гагарина (3688)
• Сквер у НИИС им. Седакова по проспекту Гагарина (2813)
• Бульвар, микрорайон «Щербинки-1», от дома 5а по улице Ларина до дома 186 по проспекту Гагарина (2545)
Советский район
• Сквер на пересечении улицы Бекетова и улицы Нартова (9483)
• Сквер по проспекту Гагарина (8440)
• Сквер по ул. Бекетова, дом 38 (7359)
Сормовский район
• Юбилейный бульвар (8915)
• Сквер на бульваре Юбилейном (7068)
• Сквер на проспекте 70 лет Октября (6786)
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