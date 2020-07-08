Нижегородцы выбрали территории, которые благоустроят в Нижнем Новгороде в 2021 году

В Нижегородской области подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На этот раз в голосовании приняли участие свыше 270 тысяч нижегородцев.

- В 2020 году мы провели рейтинговое голосование раньше, чем в прошлом году, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Благодаря этому мы сможем уже к декабрю завершить обсуждение концепций благоустройства, а в следующем году приступить к работе, как только установится хорошая погода.

Напомним, рейтинговое голосование в Нижегородской области проводилось с 23 июня по 6 июля. Сделать свой выбор нижегородцы могли на портале golosza.ru.Также можно было проголосовать 1 июля во время голосования по поправкам в Конституцию России. Отдать свой голос вживую смогли около 180 тысяч человек.

- Мнение жителей для нас является определяющим в вопросах благоустройства, - заявил глава региона. – Как правило, в тех районах, где жители активно голосовали, а потом принимали участие в обсуждении, места отдыха получались максимально комфортными. Теперь они пользуются особой популярностью среди населения.

По данным регионального правительства, активнее всего в этом году голосовали жители Сормовского и Советского районов Нижнего Новгорода. Всего в перечень голосования вошли 132 объекта, 62 из которых расположены в Нижнем Новгороде. После окончания голосования в каждом муниципалитете должны пройти общественные комиссии, которые определят окончательный перечень территорий, которые будут благоустроены в 2021 году.

КОНКРЕТНО

Какие объекты набрали больше всего голосов, в каждом районе?

Автозаводский

• Сквер Славы 2 очереди (9151)

• Бульвар по улице Школьной (от улицы Комсомольская до улицы Советской Армии) (8555)

• Территория вдоль озера по улице Пермякова (8474)

Канавинский район

• Природно-рекреационная территория вдоль озера Сортировочное (от пляжа «Березовая роща» до пляжа «Улица Архангельская»), природно-рекреационная территория вокруг озера Сортировочное (вдоль музея паровозов) (6613)

• Сквер по улице Гордеевской (от дома 14 до дома 28) (6499)

• Сквер Чкалова (пересечение улицы Чкалова и улицы Октябрьской Революции) (6165)

Ленинский район

• Территория вокруг озера Силикатное (8718)

• Сквер (переулок Трамвайный, напротив домов № 21 – 23) (3599)

• Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А) (3169)

Московский район

• Сквер в микрорайоне Красные Зори (4334)

• Сквер по ул. Куйбышева (4205)

• Сквер «Выставка цветов» по ул. Просвещенской (4026)

Нижегородский район

• Лопатинский овраг (5863)

• Сквер им. Нестерова (3352)

• Сквер по ул. Яблоневой (2700)

Приокский район

• Лесной массив от дома 6 по улице 40 лет Победы до проспекта Гагарина (3688)

• Сквер у НИИС им. Седакова по проспекту Гагарина (2813)

• Бульвар, микрорайон «Щербинки-1», от дома 5а по улице Ларина до дома 186 по проспекту Гагарина (2545)

Советский район

• Сквер на пересечении улицы Бекетова и улицы Нартова (9483)

• Сквер по проспекту Гагарина (8440)

• Сквер по ул. Бекетова, дом 38 (7359)

Сормовский район

• Юбилейный бульвар (8915)

• Сквер на бульваре Юбилейном (7068)

• Сквер на проспекте 70 лет Октября (6786)

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