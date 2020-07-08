Шампуни «Гудмэн»: вызывают привыкание владельца к хорошему виду питомца!

«Стоять!!!! Ко мне! Фу! Вылезь из этой грязной лужи! Хватит копаться в песке! Где ты нашел тухлую селедку? И как мне отмыть всё это?!»

Знакомо? Еще бы. Вот она, ваша собака. Вышла на прогулку, такая чистая, порядочная, воспитанная… И вот она же – грязная, вонючая и жутко довольная жизнью. А что хозяин? А хозяин спокоен. Запах и грязь для него больше не проблема. Потому что есть шампунь «Доктор очищающий» от «Гудмэн». Средство не только прекрасно справится с любым загрязнением, но и решит более серьезные проблемы: очистит кожу от болезнетворных микробов, устранит запах и облегчит зуд (в том числе при аллергии), вернет белизну шерсти у белых собак. А самое главное, что этот шампунь можно с одинаковой эффективностью и без вреда применять для любой собаки вне зависимости от породы, размера, веса и возраста.

Какие еще есть полезные «Доктора» от «Гудмэн»?

«Доктор с климбазолом». Это любимый шампунь заводчиков, потому что они знают, что такое грибок и как он опасен. А еще они знают, что климбазол в составе шампуня прекрасно справляется с этой заразой. Климбазол – это фунгицид, активный в отношении дрожжевых и дрожжеподобных грибов Malassezia (Pityrosporum), Candida и др., ответственных за грибковые поражения кожи. Для усиления эффекта шампунь содержит второй противогрибковый компонент - натуральный экстракт коры ивы – растительный источник с противогрибковым, противовоспалительным и противозудным действием. «Доктор с климбазолом» очищает кожу и шерсть от грибков, способствует уменьшению зуда и раздражения, помогает от перхоти и шелушения.

Если же ваша собака проходила лечение противопаразитарными, противогрибковыми средствами или антибиотиками, склонна к кожным заболеваниям, либо ослаблена или истощена в силу различных обстоятельств – нужен «Доктор восстанавливающий»!

Восстанавливающий – это не просто его название, это его философия. Шампунь с мягкой моющей основой содержит растительный пребиотик Biolin P, Д-пантенол и аллантоин. Biolin P оздоравливает кожу и шерсть, помогает восстановить здоровую микрофлору кожи животного. Шампунь стимулирует рост волосяного покрова, кондиционирует, облегчает расчесывание, увеличивает блеск, мягкость и шелковистость шерсти. Можно ли использовать его, если собака здорова? Конечно можно! Любая собака заслуживает блестящую и шелковистую шерсть.

Еще один потрясающий продукт в линейке шампуней «Доктор» – «Доктор с хитозаном». Опасно, вызывает привыкание владельца к хорошему виду питомца!

«Шерсть моего йорка была немного суховата. После применения шампуня стала как холодный шелк!»

«Почему нет емкостей по 5 литров! Мой шпиц после неудачной стрижки начал обрастать заново и его снова приятно гладить!..»

- это отзывы после применения шампуня «Доктор с хитозаном». А еще он структурирует шерсть у собак жесткошерстных пород. Как ему это удается? Благодаря хитозану - натуральному биополимеру, который получают из панцирей морских ракообразных по уникальной технологии, разработанной российскими учеными. Хитозан прекрасно взаимодействует с клетками кожи, активизируя процессы регенерации, обновления и роста волос. Стимулирует синтез коллагена и гиалуроновой кислоты в коже, способствует восстановлению натурального увлажняющего фактора. Кроме того, он обеспечивает защиту от УФ-излучения и других неблагоприятных факторов окружающей среды. Чудо - шампунь!

«Гудмэн» не забыл и про собачьих малышей. С шампунем «Доктор для щенков» любой владелец, и начинающий и опытный, может быть совершенно спокоен за своего питомца. Этот нежный бессульфатный шампунь подходит щенкам всех пород, а также собакам бесшерстных пород и собакам, кожа которых особенно чувствительна и склонна к аллергии. Шампунь на 95% состоит из компонентов натурального происхождения, поддерживает оптимальный рН кожи, не раздражает глаза («без слёз»).

В состав «Доктор для щенков» входят такие активные компоненты, как система активированных и стабилизированных протеинов и аминокислот молока Lactokine Fluid PF и Д-пантенол. Они питают, смягчают и защищают кожу, придают шерсти блеск и мягкость, способствуют смене щенячьей шёрстки на здоровую и красивую шерсть взрослой собаки.

Следует заметить, что шампуни «Доктор» от «Гудмэн» не содержат красители и агрессивные отдушки. Единственный шампунь, который имеет ярко выраженный цвет и запах – это «Доктор с березовым дегтем», потому что в его состав входит натуральный березовый деготь. Но не беспокойтесь - после мытья запах с шерсти исчезает!

Березовый деготь – это целая «растительная аптека», натуральный продукт, имеющий широкий спектр действия. Обладает антибактериальным, антисептическим, противовоспалительным и регенерирующим свойствами. Улучшает кровоснабжение и питание тканей. Деготь подсушивает, уменьшает зуд, жжение и шелушение, нормализует секрецию сальных желез, эффективен при выпадении волос и жирной себорее.

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