2020-07-06T17:12:12+03:00
Общество

Новый детский сад построят в Нижнем Новгороде

К строительству планируется приступить в конце июля
Елена ЛАЗАРЕВА
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Стоимость работ - почти 313 миллионов рублей. ФОТО: пресс-служба администрации городаСтоимость работ - почти 313 миллионов рублей. ФОТО: пресс-служба администрации города
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Детский сад №37 построят в ЖК «Новая Кузнечиха» в Советском районе. Об этом сообщает Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

По информации департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода, новый детский сад рассчитан на 320 детей. Муниципальный контракт на выполнение строительных работ заключен 30 июня с подрядной организацией ООО «Лига». Стоимость работ составит 312, 9 млн руб., финансирование предполагается из федерального, областного и городского бюджетов.

Строительство объекта осуществляется в рамках национального проекта «Демография», также как и строительство ещё восьми дошкольных учреждений в Нижнем Новгороде. Провести аукционы по выбору подрядчика и начать стройки планируется в июле-августе 2020 года.

Напомним, в 2019 году на территории областного центра строилось 11 детских садов, сейчас продолжается стройка на на проспекте Гагарина и в ЖК «Корабли».

Ранее сообщалось, что более 30 дежурных групп в нижегородских детсадах закрыты на карантин из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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