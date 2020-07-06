2020-07-05T23:35:19+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 июля 2020 года: Число зараженных на Автозаводе перевалило за две тысячи человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 6 июля 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 июля 2020 года: Число зараженных на Автозаводе перевалило за две тысячи человек.Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 июля 2020 года: Число зараженных на Автозаводе перевалило за две тысячи человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным на 01:00 6 июля 2020 года, общее число зараженных в Нижегородской области составляет 18 614 человек. Только за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 217 новых случаев заражения. На сегодняшний день свыше 66% нижегородцев, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели. Из больниц с отрицательными результатами анализов уже выписаны 12 272 нижегородца. За последние сутки больницы покинул 121 человек, переболевший Covid-19. К сожалению, растет и число умерших – за последние сутки скончались еще четыре человека. Таким образом, общее число жертв опасной инфекции в Нижегородской области составило 263 человека.

На сегодняшний день свыше 66% нижегородцев, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели. Фото: Яндекс

На сегодняшний день свыше 66% нижегородцев, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели.Фото: Яндекс

Из 18 614 человек, заболевших коронавирусом в Нижегородской области, почти половина живет на территории Нижнего Новгорода. Наибольшее число зараженных в Автозаводском районе – 2013 человек. Следом идут Ленинский (1442) и Канавинский (1399) районы. Что касается Нижегородской области, то здесь лидером по-прежнему остается Дзержинск с 1358 заболевшими. Немного отстает Павловский район – 1070 человек, а замыкает тройку Бор – 679 заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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