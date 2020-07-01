В Нижнем Новгороде в ДТП пострадали двое взрослых и пятеро детей

Вчера, 30 июня, на улице Удмуртской произошло не совсем обычное дорожно-транспортное происшествие. Точнее, необычным его делает количество пострадавших в аварии – двое взрослых и пятеро детей. Все они ехали в одном автомобиле «Иж Ода».

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, водитель отечественного автомобиля, поворачивая на перекрестке налево, столкнулся с грузовым автомобилем. По первоначальной информации, в легковушке находились двое взрослых и трое детей. Чуть позже стало известно, что детей в машине было не трое, а пятеро. Где находились еще двое, и почему не были обнаружены сотрудниками ГИБДД сразу – не уточняется.

Все пострадавшие отправлены в больницу, их здоровьем сейчас занимаются медики. По информации очевидцев, женщина оказалась заблокирована в автомобиле и деблокировать ее пришлось спасателям.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины автоаварии.

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