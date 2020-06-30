Это быстрее, чем сходить в магазин: Почему россияне любят заказывать продукты в Яндекс.Лавке

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

- Решили с внучкой приготовить шарлотку, начали замешивать тесто и поняли, что яйца купить забыли. Обидно стало, ведь пока соберешься, сходишь в магазин, потом вернешься домой, уже и час пройдет. А мы гостей ждали. И тут муж вспомнил, что они с коллегами, когда день рождение на работе отмечали, не достающие продукты к столу в Яндекс.Лавке заказали, все привезли меньше чем за 15 минут, - говорит жительница Москвы Оксана Левченко. – Теперь и я там же стала все заказывать. Удобно, пока дела домашние делаю, продукты по списку мне уже доставили, можно готовить начинать.

Экспресс-доставка из Лавки – модная услуга в Москве и Санкт-Петербурге. Местные жители давно ее оценили. Доставка любых товаров занимает всего 10-15 минут. Это быстрее, чем собраться и спуститься в ближайший магазин.

В Лавке жители крупных городов заказывают продукты и бытовую химию. Здесь вы найдете такие же товары, которые привыкли покупать в крупных супермаркетах или любимых магазинах на районе. Только идти никуда не придется. Все необходимое заказываете онлайн через мобильное приложение. Доставка, кстати, бесплатная.

Лавка работает как «даркстор». Это помещения, где хранятся и собираются товары, которые заказывают покупатели онлайн. Со стороны такие склады напоминают супермаркет, только вместо клиентов между рядами с товарами ходят фасовщики, которые собирают заказы, а затем отдают их курьерам. Одиннадцать лет назад первые дарксторы в Англии запустила крупная британская сеть. В России же похожие магазины стали появляться три года назад, но с каждым годом становятся все популярнее.

- В 2019 году в качестве полноценного даркстора начала работать Яндекс.Лавка. Офлайн магазинов у нее не было, но проект стал успешным благодаря сервисам Яндекс.Еда, Яндекс.Такси, Яндекс.Карты, с которых можно было получать аналитику, касающуюся каждого района: плотности населения, уровня доходов, спроса на онлайн-доставку. Опираясь на эти данные, компания создала сеть складских помещений. При выборе помещений используется правило, что радиус доставки должен быть равен расстоянию, которое курьеры могут преодолеть за семь минут. Еще две-три минуты уходит на сбор и оформление заказа. Итого в общей сложности время доставки в среднем занимает 10-15 минут, - говорят специалисты Яндекса.

ЗИМОЙ ПРОДАЮТ ЕЛКИ, ЛЕТОМ - АРБУЗЫ

Кроме продуктов, здесь можно найти сезонные предложения. Например, перед Новым годом из Лавки на специальных санках доставляют елки, ко Дню влюбленных – вкуснейшие конфеты в форме сердца, на Масленицу блины, к 8 Марта – свежие букеты, а летом – арбузы. Скоро, кстати, завезут.

- Помню, 8 Марта Лавка очень выручила. Перед началом рабочего дня хотели с коллегами женской части коллектива сюрприз сделать – встречать у дверей с цветами. Но утром в магазинах по пути на работу огромные очереди были. Заказали букеты в Лавке. Привезли за 10 минут, даже кофе допить не успели, - вспоминает житель Санкт-Петербурга Олег Попов. – Так мы потом мамам и женам тоже букеты с доставкой на дом заказали. Удачно вышло, не пришлось переживать, что все цветы разберут, пока с работы освободимся. Да и если покупать в первом попавшемся магазине, цена может быть в три раза дороже.

Эксперты считают, что в Нижнем Новгороде подобные сервисы приживутся и будут не менее востребованы, чем в Москве.

В ДОЖДЬ ДАЖЕ ЗОНТИК ПРИВЕЗУТ

Помимо сезонных товаров, также можно заказать товары для дома, для животных, детское питание, подгузники, и множество других полезных вещей, которые срочно могут понадобиться. Например, вам привезут зонтик, если на улице дождь начался.

Особенно популярна Лавка стала во время карантина, когда вся страна сидела дома.

- За онлайн-продажами будущее. И это касается доставки не только одежды, электроники, товаров для дома, но и продуктов. Это стало очевидно во время пандемии, когда, по сути, другого выхода, как покупать продукты онлайн, не было. И крупные торговые сети и сервисы, которые задолго до карантина начали работать как дарксторы, очень выручили. Сейчас это направление особенно развито в Москве и Санкт-Петербурге, но в Нижнем Новгороде такие сервисы тоже начнут появляться, - считает специалист по интернет продажам Алексей Афанасьев.

Кстати, во время карантина быстрее, чем из Лавки заказы не привозили. Заказать можно было не только продукты, но и готовые блюда. Захотелось чего-то вкусненького, а курьер уже у двери.

С началом пандемии в Лавке ввели бесконтактную доставку. При оформлении заказа можно оставить пожелание, чтобы курьер оставил заказ у двери. Эту опцию особенно любят мамочки, если переживают, чтобы звонок в дверь не разбудил малыша.