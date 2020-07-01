«50 тысяч рублей штрафа»: В Сарове вынесен приговор по делу о продаже учительницы на «Юле»

Громкая история с «продажей» учительницы в Сарове, наконец, подошла к концу – в соответствии с решением суда, с родителей школьника взыщут 50 тысяч рублей в пользу педагога. Напомним, в ноябре 2018 года ученик одной из саровских школ разместил на сайте «Юла» объявление о продаже…своей учительницы по ИЗО.

- Продам училку по ИЗО, - написал школьник в разделе сайта «Грызуны». Там же он указал ее имя и разместил фотографию. - Купите, пожалуйста, эта с*** мне три двойки поставила.

Сразу же после этого разгорелся нешуточный скандал. Объявление вскоре было заблокировано, а сама учительница подала заявление в суд. Разбирательство продолжалось в течение полутора лет. И вот, наконец, в этом деле поставлена точка.

Школьник выставил объявление о продаже педагога в разделе «Грызуны»Фото: СОЦСЕТИ

- 30 июня саровский суд взыскал с родителей подростка 50 тысяч рублей в пользу учителя, - сообщается в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – А вот требование об удалении объявления суд оставил без удовлетворения.

Стоит отметить, что даже сейчас эта история вызывает большой резонанс. Узнав о решении суда, пользователи разошлись в своих оценках.

- В очередной раз убеждаюсь, дети растут в безвольности и вседозволенности! Молодое поколение вообще перестало уважать взрослых, а профессию педагога в посмешище превратили, - уверен Иван Иванов.

- Выгнать из школы с позорной характеристикой, пусть переводят ребенка на платное домашнее обучение и занимаются воспитанием, - согласилась с ним Елена Иванова.

- Чувак молодец! Жаль, в мое время интернета не было, я бы всех учителей своих продал, - расстроился Майк Петров.

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