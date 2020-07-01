2020-07-01T16:28:38+03:00
Общество

«50 тысяч рублей штрафа»: В Сарове вынесен приговор по делу о продаже учительницы на «Юле»

Школьник выставил объявление о продаже педагога в разделе «Грызуны»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
«50 тысяч рублей штрафа»: В Сарове вынесен приговор по делу о продаже учительницы на «Юле».«50 тысяч рублей штрафа»: В Сарове вынесен приговор по делу о продаже учительницы на «Юле».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Громкая история с «продажей» учительницы в Сарове, наконец, подошла к концу – в соответствии с решением суда, с родителей школьника взыщут 50 тысяч рублей в пользу педагога. Напомним, в ноябре 2018 года ученик одной из саровских школ разместил на сайте «Юла» объявление о продаже…своей учительницы по ИЗО.

- Продам училку по ИЗО, - написал школьник в разделе сайта «Грызуны». Там же он указал ее имя и разместил фотографию. - Купите, пожалуйста, эта с*** мне три двойки поставила.

Сразу же после этого разгорелся нешуточный скандал. Объявление вскоре было заблокировано, а сама учительница подала заявление в суд. Разбирательство продолжалось в течение полутора лет. И вот, наконец, в этом деле поставлена точка.

Школьник выставил объявление о продаже педагога в разделе «Грызуны» Фото: СОЦСЕТИ

Школьник выставил объявление о продаже педагога в разделе «Грызуны»Фото: СОЦСЕТИ

- 30 июня саровский суд взыскал с родителей подростка 50 тысяч рублей в пользу учителя, - сообщается в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – А вот требование об удалении объявления суд оставил без удовлетворения.

Стоит отметить, что даже сейчас эта история вызывает большой резонанс. Узнав о решении суда, пользователи разошлись в своих оценках.

- В очередной раз убеждаюсь, дети растут в безвольности и вседозволенности! Молодое поколение вообще перестало уважать взрослых, а профессию педагога в посмешище превратили, - уверен Иван Иванов.

- Выгнать из школы с позорной характеристикой, пусть переводят ребенка на платное домашнее обучение и занимаются воспитанием, - согласилась с ним Елена Иванова.

- Чувак молодец! Жаль, в мое время интернета не было, я бы всех учителей своих продал, - расстроился Майк Петров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Явка избирателей на Общероссийском голосовании в Нижегородской области составила 67,17% на 15:00
33 медика получат компенсации за переезд в село в Нижегородской области
По случаю голосования на нижегородской телебашне включат праздничную подсветку
Явка избирателей в Нижегородской области на 12:00 составила 1 507 605 человек
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 1 июля 2020 года: Канавино и Ленинский район почти сравнялись по количеству заболевших
Юлия Гаревская: «Пациенты были очень рады, что у них появилась возможность проголосовать прямо в больнице»
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 1 июля 2020 года выросло до 11389 человек
Наталья Назарова: «Россияне могут напрямую влиять на судьбу страны и ее развитие»
Явка избирателей в Нижегородской области на 10:00 составила 61,03% от общего числа голосующих
Сергей Дмитриев: «Как работник вуза хочу особо отметить поправки о государственной поддержке науки»
Полпред Президента России Игорь Комаров проголосовал в Нижнем Новгороде
Павел Пашинин: «Главный смысл всенародного голосования – узнать мнение каждого»
Восемь заболевших коронавирусом нижегородцев не справились с болезнью
Два дома ЖК «Новинки Smart City» будут сданы в эксплуатацию 1 июля
В Нижегородской области подведены итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Нижнем Новгороде 1 июля ожидается пасмурная и дождливая погода