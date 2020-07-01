2020-07-01T00:21:26+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Нижнем Новгороде 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

Рассказываем, как проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ в Нижнем Новгороде 1 июля 2020
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Нижнем Новгороде 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляцияГолосование по поправкам в Конституцию РФ в Нижнем Новгороде 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляцияФото: Андрей АБРАМОВ
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1 июля — завершающий и самый важный день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Голосование идет уже целую неделю – начиная с 25 июня, нижегородцы могли выразить свое мнение, причем проголосовать можно было не только на избирательных участках, но и на дому, а также дистанционно – с помощью мобильного телефона. Все это было сделано для того, чтобы не собирать толпы людей на участках в период пандемии коронавируса.

Кстати, 1 июля на избирательных участках жители Нижнего Новгорода смогут также поддержать инициативу по присвоению областному центру почетного звания «Город трудовой доблести». Отдать свою подпись в поддержку инициативы можно будет с 8:00 до 20:00. Процедура пройдет с соблюдением всех мер безопасности.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» будет следить за ходом голосования и вести онлайн-трансляцию.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Нижнем Новгороде 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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