Конкурс «Моя семья» в Нижнем Новгороде продолжается
Набор для творчества «Мультики» в рюкзаке
Набор для творчества — отличный помощник любого маленького художника. В нем собраны все необходимые материалы для занятий лепкой и рисованием. Удобный рюкзак на молнии можно носить на спине или в руке, брать с собой на занятия.
Состав набора
·акварель «Мультики» 12 цветов
·гуашь «Мультики» 9 цветов, 20 мл
·карандаши цветные «Мультики» 12 цветов
·пластилин «Мультики» 10 цветов
·восковые мелки «Мультики» 6 цветов
·набор стеков «Мультики»
·кисть пони круглая №3
·кисть пони круглая №5
·кисть синтетика плоская №5
·альбом для рисования А5, 12 листов
·доска для лепки А5
·стакан-непроливайка
·палитра художника овальная
СПРАВКА
ГАММА – один из самых узнаваемых российских брендов.
Компания была основана в 1899 году и прошла долгий путь от красильной фабрики до инновационного российского предприятия.
В ассортименте бренда ГАММА представлены товары для детей и взрослых, начинающих и профессиональных художников: акварель, гуашь, масляные и акриловые краски, пластилин, тесто для лепки, цветные карандаши, мелки, фломастеры, пастель, уголь, жидкая канцелярия.
Фото: ГАММА
Продукцию ГАММА любят и рекомендуют педагоги дошкольных, средних и высших образовательных учреждений. Компания выступает за творческое развитие детей: поддерживает конкурсы и фестивали, проводит мастер-классы по всей России, участвует в образовательных форумах, разрабатывает программы обучения и пособия для педагогов.
Фото: ГАММА
Количество подарков ограничено.
Организатор ООО «Медиа Столица»: (831) 411-82-90