2020-06-30T16:53:29+03:00
Общество

Конкурс «Моя семья» в Нижнем Новгороде продолжается

Партнер проекта - торговая марка «ГАММА» - приготовил подарки для победителей
Эльвира ОСИПОВА
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Набор для творчества «Мультики» в рюкзаке

Набор для творчества — отличный помощник любого маленького художника. В нем собраны все необходимые материалы для занятий лепкой и рисованием. Удобный рюкзак на молнии можно носить на спине или в руке, брать с собой на занятия.

Состав набора

·акварель «Мультики» 12 цветов

·гуашь «Мультики» 9 цветов, 20 мл

·карандаши цветные «Мультики» 12 цветов

·пластилин «Мультики» 10 цветов

·восковые мелки «Мультики» 6 цветов

·набор стеков «Мультики»

·кисть пони круглая №3

·кисть пони круглая №5

·кисть синтетика плоская №5

·альбом для рисования А5, 12 листов

·доска для лепки А5

·стакан-непроливайка

·палитра художника овальная

СПРАВКА

ГАММА – один из самых узнаваемых российских брендов.

Компания была основана в 1899 году и прошла долгий путь от красильной фабрики до инновационного российского предприятия.

В ассортименте бренда ГАММА представлены товары для детей и взрослых, начинающих и профессиональных художников: акварель, гуашь, масляные и акриловые краски, пластилин, тесто для лепки, цветные карандаши, мелки, фломастеры, пастель, уголь, жидкая канцелярия.

Фото: ГАММА

Фото: ГАММА

Продукцию ГАММА любят и рекомендуют педагоги дошкольных, средних и высших образовательных учреждений. Компания выступает за творческое развитие детей: поддерживает конкурсы и фестивали, проводит мастер-классы по всей России, участвует в образовательных форумах, разрабатывает программы обучения и пособия для педагогов.

Фото: ГАММА

Фото: ГАММА

Количество подарков ограничено.

Организатор ООО «Медиа Столица»: (831) 411-82-90

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