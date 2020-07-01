Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 июля 2020 года: снят карантин в Павлово и Кулебаках, футбол без зрителей и открытие спортивных школ

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Нижегородской области увеличилось до 17481 человека. По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки диагноз подтвердился у 203 жителей региона. Еще пятеро нижегородцев, к сожалению, не справились с инфекцией, и таким образом количество умерших увеличилось до 234 человек. Выздоровело 403 нижегородца, общее число выздоровевших увеличилось до 11061 человека.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Нижегородской области увеличилось до 17481 человека. "Яндекс"

С 30 июня 2020 года отменяется карантин в Павлове и Кулебаках. Соответствующее постановление уже подписано губернатором Глебом Никитиным. Решение о снятии ограничении в этих городах было принято на основании предписаний главного санитарного врача. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, в обоих населенных пунктах заболеваемость COVID-19 была стабилизирована, а все очаги заражения – ликвидированы.

Пресс-служба футбольного клуба «Тамбов» сообщила, что матч «Тамбов» - «Зенит» на стадионе «Нижний Новгород» 1 июля пройдет без зрителей.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес очередные изменения в свой указ о режиме повышенной готовности, согласно которым в регионе могут открыться спортивные школы. Однако есть несколько важных правил. Так, в закрытом помещении могут находиться максимум три человека, а на открытых площадках – до 7 человек. Соблюдение дистанции в полтора метра при этом – обязательно.

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