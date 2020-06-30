2020-06-30T16:23:56+03:00
Происшествия

Знойный испанец «раскрутил» нижегородку на 3,6 миллиона рублей

Деньги нужны были ему «на растаможку багажа»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Знойный испанец «раскрутил» нижегородку на 3,6 миллиона рублейЗнойный испанец «раскрутил» нижегородку на 3,6 миллиона рублейФото: СОЦСЕТИ
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Жизнь 43-летней нижегородки Зинаиды Ивановой (имя и фамилия изменены – прим. авт.) ничем не отличалась от жизни тысяч других россиянок: квартира в спальном районе, воспитание сына в одиночку, работа поваром в детском садике… И, конечно, мечта если не о прекрасном принце, то как минимум о настоящем полковнике. Идеального мужчину Зина, как водится, искала на сайте знакомств. И в какой-то момент ей показалось, что счастье близко – женщина завела дружбу со знойным испанцем по имени Гонсалес Александр Лавера.

Мужчина о себе рассказывал немного, но с удовольствием узнавал больше о своей собеседнице. Переписка длилась почти два месяца, и в один прекрасный день Александр Гонсалес заявил долгожданное: «Все, жить без тебя не могу, скоро приеду, жди!».

Но тут возникла небольшая проблема. Герой-любовник собрался переехать раз и навсегда, и привезти с собой весь нажитый за 50 с лишним лет скарб. Такое количество багажа необходимо было растаможить, и на это потребовались деньги. Три миллиона шестьсот восемнадцать тысяч рублей. Которые и одолжила ему влюбленная нижегородка.

Между тем, несмотря на перечисленные средства, иностранец почему-то так и не торопился в Нижний Новгород. Зинаида ждала-ждала, и, наконец, поняла, что ее, похоже, обманули. Только тогда возмущенная женщина отправилась в полицию с заявлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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