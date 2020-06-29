2020-06-29T12:56:28+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в жутком пожаре в Борском районе

Огонь уничтожил четыре квартиры в поселке Октябрьском
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Два человека пострадали в жутком пожаре в Борском районеДва человека пострадали в жутком пожаре в Борском районеФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Страшный пожар произошел минувшей ночью в Борском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в двухэтажном четырехподъездном доме на улице Некрасова в поселке Октябрьском под Бором поступило в 01:07 в понедельник, 29 июня 2020 года. На место незамедлительно выехали пожарные бригады. Из дома были эвакуированы 25 человек, в том числе три ребенка. Два человека – 79-летняя женщина и 32-летний мужчина – получили различные травмы и были госпитализированы в Борскую ЦРБ.

В результате пожара частично сгорела кровля дома. Четыре квартиры выгорели дотла, еще две квартиры оказались сильно повреждены огнем. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров. Его тушили 47 человек.

- Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования, - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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