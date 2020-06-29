2020-06-29T12:47:45+03:00
Общество

Жара вернется в Нижний Новгород к концу рабочей недели

Первая половина наступившей недели будет прохладной, но солнечной
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Жара вернется в Нижний Новгород к 2 июляЖара вернется в Нижний Новгород к 2 июляФото: Иван МАКЕЕВ
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Погода дает нижегородцам кратковременную передышку от жары – первая половина наступившей недели будет прохладной, хотя и солнечной, а вот ближе к выходным столбики термометров снова поднимутся до +26…+30 градусов. Об этом свидетельствуют данные портала Gismeteo.ru.

Так, в понедельник, 29 июня 2020 года, в столице Приволжья будет переменная облачность, температура воздуха днем составит +17 градусов Цельсия, а к ночи опустится до +10 градусов. Во вторник, 30 июня, станет чуть потеплее – до +18 градусов Цельсия. А вот со среды столбики термометров начнут подниматься уже увереннее. В среду, 1 июля, дневная температура воздуха составит +21 градус, в четверг – до +26 градусов, а в пятницу и вовсе наступит жара в +30 градусов Цельсия при абсолютно ясном небе.

В выходные тоже будет достаточно жарко - +25…+26 градусов, но есть вероятность дождей и гроз. Впрочем, скорее всего, они будут кратковременными.

При этом всю неделю будет относительно ветрено – скорость отдельных порывов будет достигать 11-14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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