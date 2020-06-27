2020-06-27T22:01:27+03:00
Происшествия

Деревянный двухэтажный дом сгорел на улице Шевченко в Нижнем Новгороде

По некоторым данным, это здание считалось объектом культурного наследия
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Деревянный двухэтажный дом сгорел на улице Шевченко в Нижнем Новгороде.Деревянный двухэтажный дом сгорел на улице Шевченко в Нижнем Новгороде.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Очередной крупный пожар произошел сегодня в центре Нижнего Новгорода – на улице Шевченко загорелся деревянный двухэтажный дом. Первыми об этом сообщили нижегородцы в социальных сетях.

- Пожар на пересечении Шевченко и Малой Ямской, - написал нижегородец Андрей Репин. – Горит ОКН. На этом пятачке с апреля сгорели четыре дома. Один ценный, один выявленный и два ОКН.

Вскоре информацию об этом крупном пожаре подтвердили и в региональном ГУ МЧС.

- Сообщение о пожаре в деревянном выселенном доме на улице Шевченко в Нижегородском районе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 17:50 27 июня, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – В результате пожара сгорел дом на площади 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. В тушении возгорания были задействованы 45 человек и 12 единиц техники.

Напомним, ранее мы писали о пожаре в литературном музее имени Горького на улице Минина. Тогда огнем было охвачено 500 квадратных метров на втором этаже двухэтажного здания. К счастью, экспонаты музея при пожаре не пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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