Артем Канашкин: «Работающая молодежь АПЗ – это многогранная группа»

Председатель Молодежного совета Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина Атем Канашкин рассказал о молодежной политике на предприятии.

– Артем Николаевич, 1 июня вышло Положение о Молодежном совете АО «АПЗ». В чем особенность этой новой молодежной структуры?

– Рождение молодежной добровольческой организации в составе предприятия – идея руководства АО «АПЗ». Сегодня внутри многих крупных предприятий работают молодежные советы, которые напрямую взаимодействуют с руководством предприятия.

– В чем заключается это взаимодействие?

– Говоря простым языком, это двустороннее общение и взаимопомощь. Молодежный совет представляет интересы заводской молодежи и выходит к руководству предприятия с предложениями о проведении мероприятий или внедрении нововведений. В свою очередь руководство тоже обращается к Молодежному совету за помощью.

К примеру, на АПЗ от Концерна ВКО «Алмаз – Антей» пришли две фуры с благотворительными продуктовыми наборами для ветеранов предприятия. Такая крупномасштабная акция сейчас проходит на всех предприятиях Концерна. Доставлять подарки по адресам поручено как раз заводским молодежным организациям.

– И все-таки: молодежная политика на предприятии – это развлечение или работа?

– Укоренившийся стереотип заводской молодежной политики – это участие в культурно-массовых мероприятиях в выходной день, который в 95% случаев распланирован с утра до ночи личными заботами. Мы часто слышим: «Интересно! Но у меня нет на это времени». И это норма.

Если «молодежка» учебных заведений направлена на то, чтобы занять свободное время учащихся и направить их необузданную энергию в продуктивное русло, то в нашем случае со свободным временем и энергией не так хорошо, как у студентов. Работающая молодежь большую часть времени отдает работе и семье.

Однако у молодых людей АПЗ высокий потенциал, благие намерения и довольно интересные идеи, которые мы должны использовать на пользу предприятию. Важно создать условия, в которых молодой сотрудник в рамках рабочего дня, не отрываясь от работы, мог бы предложить полезное дело, тем самым показать себя и свою активную позицию. Это может быть идея креативного конкурса или благотворительной акции, улучшение техпроцесса, условий труда или даже какое-то новое изделие. Исходя из этого, в Молодежном совете зарождается дополнительное направление – производственное.

Таким образом, работающая молодежь АПЗ – это многогранная группа. Музыканты пусть выступают на творческих вечерах, юмористы – играют в КВН, неравнодушные – реализуют себя в корпоративном волонтерстве, физически подготовленные – участвуют в спортивных соревнованиях, а изобретатели – внедряют в производство новые идеи. Конечно, в этих вопросах мы возлагаем большую надежду на понимание и помощь руководителей подразделений, в которых трудятся идейные молодые люди.

– Расскажите подробнее о производственном направлении.

– Программа диверсификации предприятий ОПК, объявленная президентом, заставляет «оборонщиков» задумываться о производстве продукции гражданского назначения. Генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Анатольевич Капустин в этом деле с интересом смотрит в сторону молодежи. Именно молодые люди активно пользуются гаджетами и различными инновациями, именно они могут с высокой долей вероятности спрогнозировать, какие технологии будут востребованы в недалеком будущем.

От молодых сотрудников завода уже поступил ряд интересных предложений. Совместно с начальником Управления внешних связей и массовых коммуникаций и дирекцией по производству и продажам гражданской продукции мы провели встречу, где наши ребята рассказали, какую конкурентоспособную продукцию наш завод мог бы производить, используя свои производственные мощности. Есть довольно интересные предложения, которые их авторы уже оформляют в презентации. Мы договорились проводить подобные встречи регулярно. В конце лета – начале осени планируем организовать стратегическую сессию, где лучшие проекты будут презентованы генеральному директору и руководству предприятия.

Обращаюсь ко всем молодым сотрудникам предприятия: если у вас есть идеи по выпуску новых изделий для гражданского рынка, звоните или пишите нам, а мы подскажем ход дальнейших действий.

– Как будет выстроена коммуникация с молодежью, ведь это довольно большая аудитория?

– Да, сегодня на предприятии почти 2,5 тыс. работников в возрасте до 35 лет. Любая молодежная политика должна начинаться с диалога с молодежью. Молодой работник может задать любой вопрос, который его волнует или интересует, и получить на него ответ. Именно для этого ВКонтакте мы создали сообщество «Молодёжь АО «АПЗ» (vk.com/molodoy_apz). Приглашаем каждого молодого сотрудника вступить в него, следить за последними новостями, задавать вопросы и предлагать любые идеи.

– Вместе с Положением о Молодежном совете вышла и мотивационная программа молодежи. В чем ее суть?

– Почти десять лет на предприятии действует семилетняя программа по закреплению перспективных молодых кадров, подразумевающая получение ежегодного сертификата. По инициативе генерального директора мы ввели аналогичную программу мотивации в сфере реализации молодежной политики. Она подразумевает трехлетнее участие в работе всех направлений Молодежного совета и получение ежегодного сертификата на сумму 30 тыс. руб. Общая сумма по итогу трех лет составит 90 тыс. руб. – награда за активную позицию и общественную работу. Об условиях участия в этом принципиально новом для предприятия проекте мы расскажем совсем скоро.

– И последний вопрос: кто может вступить в Молодежный совет АПЗ?

– Вступить в Молодежный совет, а также стать участником мотивационной программы сертификатов может абсолютно каждый работник предприятия в возрасте до 35 лет независимо от подразделения, в котором работает. Молодежный совет – это добровольческая организация, не требующая никаких взносов. Нужны лишь активность, соблюдение общепринятых правил корпоративной культуры и неравнодушие к судьбе предприятия.