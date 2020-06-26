Кочерга, два кухонных ножа и табурет: Житель Воскресенского района устроил «воспитательную беседу» жене и детям

Громкая история на днях произошла в Воскресенском районе – там 30-летний Александр Килькин (имя героя изменено – прим. ред.), вернувшись домой пьяным, учинил разбор полетов собственной семье.

- Он пришел домой около четырех часов дня, - рассказывает его бывшая сожительница. – Не знаю, что уж ему не понравилось, но он начал причаливаться ко мне и к детям. Ему показалось, что мы уделяем ему мало внимания, и он запустил в нас табурет.

Детишки у Александра совсем крохотные: одному – четыре года, другой – шесть лет. Однако это его не остановило. Взяв на кухне металлическую кочергу, он бросился на свою семью.

- Сначала он принялся избивать меня, - вспоминает сожительница. – Всего он мне нанес около восьми ударов. При этом все время кричал на детей матом.

Чувствуя свою безнаказанность, мужчина окончательно потерял над собой контроль и начал душить свою бывшую девушку.

- Он все время кричал, что убьет меня, - рассказала она сотрудникам правоохранительных органов. – При этом у него в одной руке был нож, а другой – он продолжал меня душить. К счастью, вовремя подоспели сотрудники полиции.

Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

- Как оказалось, задержанный мужчина нигде не работает, - сообщил источник. – С места происшествия были изъяты металлическая кочерга и два кухонных ножа.

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