Годовое собрание акционеров АПЗ состоялось 19 июня 2020 года

Общее годовое собрание акционеров АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» состоялось 19 июня 2020 года. Оно проходило в форме заочного голосования путем подсчета бюллетеней, поступивших в адрес предприятия, сообщает пресс-служба завода.

В ходе собрания акционеры утвердили годовой отчет Общества за 2019 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность и распределение прибыли по результатам прошлого года. Кроме того, большинством голосов были поддержаны рекомендации Совета директоров о распределении чистой прибыли в размере 778 435 000 рублей.

Так, 377 246 675 рублей было решено отправить на выплату дивидендов, 48 000 000 рублей на благотворительность, 3 500 000 рублей на выплату вознаграждения членам Совета директоров и 349 688 325 рублей оставить не распределенными.

Собрание приняло решение о выплате дивидендов в размере 1175 рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию. Деньги должны быть перечислены на банковские счета почтовым переводом.

Кроме того, на собрании были избраны члены Совета директоров и ревизионной комиссии Общества и утвержден аудитор Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита – ООО «Внешаудит консалтинг».

- Безусловным приоритетом работы предприятия в 2019 году стало выполнение возложенных на него задач по поставкам изделий в рамках ГОЗа и военно-технического сотрудничества. Несмотря на очень непростые условия работы, за отчетный период Общество продемонстрировало устойчивую динамику, эффективность, надежность и стабильность в достижении утвержденных бизнес-целей. По итогам отчетного периода объем отгруженной продукции достиг 12 миллиардов рублей, при этом на инвестиционную деятельность было направлено 813,3 миллиона рублей, - прокомментировал итоги года генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин. - Сегодня у нас создана хорошая платформа для дальнейшего поступательного развития.

Растущая конкуренция требует от АО «АПЗ» новых инновационных подходов и мобилизации производственного потенциала.

- За прошедший период были реализованы мероприятия, направленные на существенную экономию издержек, сохранение высокого уровня финансовой устойчивости. По итогам года Обществом был получен стабильный финансовый результат — 778,4 миллиона рублей чистой прибыли. Это стало возможно благодаря эффективной системе управления, высокой квалификации и скоординированной работе нашей команды, последовательному выполнению производственной и инвестиционной программы, - отметил председатель Совета директоров АО «АПЗ» Олег Лавричев.

Динамика основных показателей деятельности за 2018-2019 гг.

В 2019 г. выработка на одного работника по товарному выпуску с учетом услуг по сравнению с 2018 г. увеличилась на 2,8 %.

В 2019 г. среднемесячная заработная плата всего персонала возросла по сравнению с 2018 г. на 5,5 %.

Потребление энергоресурсов за 2019 г. в сравнении с 2018 г. снизилось: газоснабжения – на 9,5%, электроэнергии – на 4,5%, водоснабжения – на 6,3%.