Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 25 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области приближается к отметке в 16,5 тысячи человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 217 жителей в 20 районах и городских округах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, более 7,8 тысячи заболевших находятся на территории Нижнего Новгорода, остальные проживают за его пределами. В частности, COVID-19 подтвержден у 1 037 жителей Дзержинска, 998 жителей Павловского района, 578 жителей городского округа Бор и 518 жителей Кстовского района.

К слову, власти Нижегородской области не исключают, что из-за резкого увеличения числа зараженных в Дзержинске придется ввести карантин. В настоящий момент этот вопрос рассматривается в оперативном штабе. Ранее карантин был отменен в Выксе, Гремячево, Мухтолове, Починках и Тумботине – там удалось ликвидировать очаги опасного заболевания.

На сегодняшний день карантин продолжают действовать в трех населенных пунктах: Дивееве, Павлове и Кулебаках.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 25 июня:

Ардатовский – 144 случая

Арзамас – 197 случаев

Арзамасский – 59 случаев

Балахнинский – 216 случаев

Богородский – 441 случай

Большеболдинский район – 58 случаев

Большемурашкинский – 12 случаев

Бор – 578 случаев

Бутурлинский – 30 случаев

Вадский – 12 случаев

Варнавинский район – 15 случаев

Вачский – 92 случая

Ветлужский – 3 случая

Вознесенский – 30 случаев

Володарский – 222 случая

Воротынский – 18 случаев

Воскресенский – 62 случая

Выксунский – 122 случая

Гагинский – 39 случаев

Городецкий – 225 случаев

Д.Константиновский – 67 случаев

Дзержинск – 1 037 случаев

Дивеевский – 424 случая

Княгининский - 23 случая

Ковернинский – 32 случаев

Краснобаковский – 23 случая

Краснооктябрьский – 181 случай

Кстовский – 518 случаев

Кулебакский – 426 случаев

Лукояновский – 72 случая

Лысковский – 148 случаев

Навашинский – 221 случай

Павловский – 998 случаев

Первомайский – 17 случаев

Перевозский – 31 случай

Пильнинский – 101 случай

Починковский – 193 случая

Семеновский – 429 случаев

Сергачский – 257 случаев

Сеченовский – 70 случаев

Сокольский – 21 случай

Сосновский – 159 случаев

Спасский – 41 случай

Тонкинский – 3 случая

Тоншаевский – 40 случаев

Уренский – 44 случая

Чкаловский – 26 случаев

Шарангский – 19 случаев

Шатковский – 208 случаев

Шахунский – 163 случая

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 7 804 случая

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 25 июня, составляет 16 414 человек - за последние сутки стало известно еще о 217 случаях. При этом более 9,5 тысячи нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 212.

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