Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 25 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области приближается к отметке в 16,5 тысячи человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 217 жителей в 20 районах и городских округах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, более 7,8 тысячи заболевших находятся на территории Нижнего Новгорода, остальные проживают за его пределами. В частности, COVID-19 подтвержден у 1 037 жителей Дзержинска, 998 жителей Павловского района, 578 жителей городского округа Бор и 518 жителей Кстовского района.
К слову, власти Нижегородской области не исключают, что из-за резкого увеличения числа зараженных в Дзержинске придется ввести карантин. В настоящий момент этот вопрос рассматривается в оперативном штабе. Ранее карантин был отменен в Выксе, Гремячево, Мухтолове, Починках и Тумботине – там удалось ликвидировать очаги опасного заболевания.
На сегодняшний день карантин продолжают действовать в трех населенных пунктах: Дивееве, Павлове и Кулебаках.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 25 июня:
Ардатовский – 144 случая
Арзамас – 197 случаев
Арзамасский – 59 случаев
Балахнинский – 216 случаев
Богородский – 441 случай
Большеболдинский район – 58 случаев
Большемурашкинский – 12 случаев
Бор – 578 случаев
Бутурлинский – 30 случаев
Вадский – 12 случаев
Варнавинский район – 15 случаев
Вачский – 92 случая
Ветлужский – 3 случая
Вознесенский – 30 случаев
Володарский – 222 случая
Воротынский – 18 случаев
Воскресенский – 62 случая
Выксунский – 122 случая
Гагинский – 39 случаев
Городецкий – 225 случаев
Д.Константиновский – 67 случаев
Дзержинск – 1 037 случаев
Дивеевский – 424 случая
Княгининский - 23 случая
Ковернинский – 32 случаев
Краснобаковский – 23 случая
Краснооктябрьский – 181 случай
Кстовский – 518 случаев
Кулебакский – 426 случаев
Лукояновский – 72 случая
Лысковский – 148 случаев
Навашинский – 221 случай
Павловский – 998 случаев
Первомайский – 17 случаев
Перевозский – 31 случай
Пильнинский – 101 случай
Починковский – 193 случая
Семеновский – 429 случаев
Сергачский – 257 случаев
Сеченовский – 70 случаев
Сокольский – 21 случай
Сосновский – 159 случаев
Спасский – 41 случай
Тонкинский – 3 случая
Тоншаевский – 40 случаев
Уренский – 44 случая
Чкаловский – 26 случаев
Шарангский – 19 случаев
Шатковский – 208 случаев
Шахунский – 163 случая
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 7 804 случая
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 25 июня, составляет 16 414 человек - за последние сутки стало известно еще о 217 случаях. При этом более 9,5 тысячи нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 212.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»