Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 25 июня 2020 года: Выявлено 217 новых случаев заражения

С начала пандемии коронавируса опасную инфекцию подхватили уже 16 414 жителей Нижегородской области. Согласно статистике, опубликованной утром 25 июня 2020 года на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки диагноз подтвердился еще 217 у нижегородцев.

В общем списке регионов России по числу новых заболевших Нижегородская область по-прежнему остается на пятом месте. В Москве, которая возглавляет антирейтинг, за день COVID-19 заразились 885 человек. Далее идут Московская область с 467 новыми случаями, Ханты-Мансийский автономный округ (319) и Санкт-Петербург (221).

Напомним, на днях тестировать жителей Нижегородской области на коронавирус начали еще три медицинских учреждения. Таким образом, в настоящий момент проводить исследования на наличие вируса могут 15 лабораторий.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 25 июня 2020 года):

- число зараженных - 16 414 человек;

- число умерших - 212 человек;

- число выздоровевших - 9 592 человека.

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