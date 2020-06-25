2020-06-25T01:06:39+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 июня 2020 года: Парад Победы прошел без зрителей, а хоккеисты готовятся к сезону

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 25 июня 2020 года
Елена ЛАЗАРЕВА
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За минувшие сутки вирус диагностировали у 207 человек.За минувшие сутки вирус диагностировали у 207 человек.Фото: Андрей АБРАМОВ
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По данным на 01:00 25 июня 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 16000 человек. «Комсомолка» собрала последние новости о COVID-19 к этому часу. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 207 нижегородцев.

Из-за пандемии в этом году, торжественные мероприятия в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году пришлось перенести с 9 Мая на конец июня. Кроме того, пожалуй, впервые в истории Марш Победы в Нижнем Новгороде 24 июня 2020 прошел без зрителей. Он начался в 11 часов – сразу после того, как завершился Парад Победы в Москве.

Несмотря на пандемию, спортсмены готовятся к новому сезону. В рамках подготовки к тринадцатому сезону Чемпионата КХЛ «Торпедо» примет участие в одном турнире и проведет несколько товарищеских матчей. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Команда соберется в Нижнем Новгороде 14 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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