2020-06-26T00:38:41+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 июня 2020 года: субсидии на поддержку областной экономики, новые лаборатории и начало голосования по поправкам в Конституцию

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 26 июня 2020 года
Елена ЛАЗАРЕВА
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15 лабораторий Нижегородской области имеют право проводить тестирование на коронавирус15 лабораторий Нижегородской области имеют право проводить тестирование на коронавирусФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Нижегородская область безвозмездно получит более миллиарда рублей из федерального бюджета на устранение последствий распространения коронавирусной инфекции. Более 635 миллионов рублей из этих средств будут направлены на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета для возмещения потерь по налоговым и неналоговым доходам. Еще более 119 миллионов Нижегородская область получит на выплаты социальным работникам, помогающим жителям с COVID-19, 56 миллионов – малый и средний бизнес в качестве поддержки, 246 миллионов будет направлено на предоставление им микрозаймов.

К масочному режиму пока придется привыкнуть. Потому что либо масочный режим, либо совсем сидим по домам, - написал губернатор в своем Инстаграм-аккаунте. И напомнил жителям, что средства индивидуальной защиты нужно носить лишь в общественных местах, в малолюдных местах можно обойтись без масок. Кстати, еще три медицинских учреждения начали тестировать нижегородцев на COVID-19. Теперь на территории региона будут работать 15 лабораторий.

В четверг, 25 июня 2020 года, в восемь часов утра в Нижегородской области начали работать все избирательные участки, подготовленные в рамках голосования по поправкам в Конституцию РФ. На участках соблюдаются все меры безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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