2020-06-26T00:22:28+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 26 июня 2020 года составило 16 414 человек

За сутки в Нижнем Новгороде было выявлено 217 новых случаев заражения
Елена ЛАЗАРЕВА
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Печальное лидерство по количеству зараженных стабильно держит Нижний НовгородПечальное лидерство по количеству зараженных стабильно держит Нижний НовгородФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Еще 217 случаев заражения коронавирусом было подтверждено в Нижегородской области за последние сутки. Таким образом, по данным на 01:00 26 июня, с начала пандемии на территории региона зафиксировано 16414 случаев заражения коронавирусом.

Растет и число тех, кто полностью излечился от коронавируса и уже выписан из больниц. Число выздоровевших составляет 9592 человека, но в процентном соотношении это чуть меньше, чем за 24 июня - это 58,4% и 58,6% соответственно.

Очень печальна статистика по количеству смертей – вирус унес жизни еще пяти жителей Нижегородской области. Таким образом, за все время пандемии в Нижегородской области скончались 212 заболевших.

По данным оперштаба Нижегородской области, в 32 районах области за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного нового случая заражения COVID-19.

Печальное лидерство по количеству зараженных стабильно держит Нижний Новгород - 7 804 человека. На второе место вырвался Дзержинск – 1037 человек. Павлово занимает третье место – 998 заболевших коронавирусной инфекцией на 25 июня.

Напомним, с 16 июня 2020 года снят карантин в городском округе город Выкса. Соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В Дивееве, Павлове и Кулебаках карантин продолжает действовать. Также губернатор не исключает возможности введения карантина и во втором по величине городе области – Дзержинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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