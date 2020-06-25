«Украли кошелек и вставную челюсть»: Грабители в медицинских масках напали на нижегородского экономиста в подъезде его дома

Заходя среди бела дня 14 июня в подъезд своего дома на улице Голованова, 59-летний Игорь Потапов (имя героя изменено – прим. ред.) даже представить не мог, что станет жертвой грабителей. Однако двое неизвестных набросились на него, ударили и вырвали из рук портфель.

Стоит отметить, что Игорь – человек, конечно, не бедный. Работая ведущим экономистом одной из газовых компаний, он частенько имеет при себе довольно солидные суммы. Вот и в этот раз в его кошельке было больше ста тысяч рублей. Впрочем, нижегородца куда больше тревожит исчезновение других вещей, находившихся в портфеле – документов и вставной челюсти.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Однако отыскать нападавших будет довольно сложно – по изображению с камер видеонаблюдения их лица не разглядеть, а отпечатки пальцев оказались непригодны для исследования.

Заметно осложняет задачу полицейским и тот факт, что оба нападавших были в медицинских масках: один – в белой, другой – в черной.

- Оба мужчины довольно высокого роста, - рассказывает источник в правоохранительных органах. – На вид им 40-45 лет. Оба крепкого телосложения. Один нападавший был одет в джинсы и светло-зеленую рубашку в клетку, а другой – в джинсы и темную кофту с красным крестом на груди. Сейчас их поиски продолжаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru