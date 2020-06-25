«Думала, проблемы с кишечником – оказалось, беременность»: В Выксе женщина неожиданно для себя родила ребенка

Когда медсестра Выксунской ЦРБ пришла на вызов местной жительницы Елены Былининой (имя и фамилия изменены – прим. ред.), она ожидала увидеть все, что угодно, но только не это. Оказалось, 43-летняя женщина только что родила ребенка прямо в унитаз и даже не поняла, что произошло. Да и о беременности своей она не знала.

- У меня 9 июня очень сильно заболел живот. Я пошла в аптеку, купила обезболивающее, выпила несколько таблеток. Вечером лежала на диване, чувствую – что-то потекло. Положила себе прокладку, а кровь все течет и течет, да еще такими сгустками. Потом я пошла в туалет, и там из меня что-то вышло и пролетело в унитаз. Повисла только какая-то трубка, мне ее Миша (сожитель женщины – прим.ред.) обрезал ножницами, - рассказала медсестре испуганная женщина. А медсестра, увидев пациентку, тут же сообразила – да ведь она только что родила!

При этом уже закончившееся интересное положение стало для роженицы полным сюрпризом. Никаких тестов она не делала и к врачам, разумеется, не ходила.

Самое печальное – ребенок, по всей видимости, и правда исчез в канализации. Приехавшие на место происшествия следователи не нашли даже его останков, хотя обследовали всю систему канализации стояка, сточные колодцы и даже мусорные баки у окрестных домов.