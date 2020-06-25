«То ли изнасилование, то ли просто бурный секс»: Жительница Городца пожаловалась в полицию на своего мужа

То, что долгая самоизоляция может спровоцировать всплеск домашнего насилия, эксперты предупреждали не раз. И вот первый звоночек – 28-летняя жительница Городца Маргарита Еремина (имена героев изменены – прим. ред.) утверждает, что ее муж тайком пробрался в квартиру, избил ее и, угрожая расправой, изнасиловал.

- Все произошло в половине двенадцатого ночи 15 июня, - рассказала девушка сотрудникам правоохранительных органов. – Он проник в мою квартиру и принялся меня избивать. А затем принудил меня к сексу, угрожая расправой.

Судя по семейным фотографиям, раньше в семье царил мир и благодать.Фото: СОЦСЕТИ

Стоит отметить, что речь не идет о каких-нибудь маргиналах. С виду это вполне благополучное семейство. В прошлом году у пары появился первенец – красавица дочка. Они даже стали финалистами городского конкурса для будущих мам. Сама Маргарита работает заместителем руководителя одного из нижегородских банков, а в свободное время читает книги и вышивает крестиком. Правда, ее муж Егор такой безупречной репутацией похвастать не может. Ранее он уже был судим за кражу, а сейчас сидит без работы. Тем не менее признавать свою вину в изнасиловании супруги он не спешит.

- Да не насиловал я никого! – утверждал он в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов. – Ну, а то, что у нее травмы – так это все в порыве страсти произошло. Все у нас было по обоюдному согласию.

За плечами у мужчины уже есть одна судимость.Фото: СОЦСЕТИ

Теперь точку в этом запутанном деле предстоит поставить сотрудникам правоохранительных органов.

- Сейчас решение о возбуждении уголовного дела пока не принято, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Кто их знает, что у них там было – то ли изнасилование, то ли бурный секс. Пока решено провести дальнейшую проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего.