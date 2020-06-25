2020-06-25T11:54:01+03:00
Общество

«Внесли в реестр недобросовестных подрядчиков»: Раскрыта тайна «чешуйчатого» дома в Нижнем Новгороде

Недавно отремонтированный дом внезапно стал достопримечательностью Приокского района [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Раскрыта тайна «чешуйчатого» дома в Нижнем Новгороде. ФОТО: "Нижний Новгород". Без цензуры"Раскрыта тайна «чешуйчатого» дома в Нижнем Новгороде. ФОТО: "Нижний Новгород". Без цензуры"
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В 2019 году жители микрорайона Щербинки в Приокском районе не могли нарадоваться на свои дома – наконец-то, и до них дошла волна капитального ремонта. Прежде невзрачные панельки засияли всеми цветами радуги – бирюзовые, салатовые, бежевые… Одним словом, глаз радуется! Однако вскоре дом № 25 по улице Маршала Жукова и вовсе стал местной достопримечательностью. И отнюдь не благодаря необычной цветовой гамме.

- В Щербинках появился «чешуйчатый дом», - поделились снимками местные жители в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – После капитального ремонта панельки заиграли новыми цветами. К примеру, этот дом стал бирюзовым. Однако не прошло и года, как краска с него стала осыпаться.

Сейчас подрядчик уже внесен в реестр недобросовестных организаций. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Сейчас подрядчик уже внесен в реестр недобросовестных организаций. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Как оказалось, печальные метаморфозы заметили не только местные жители, но и официальные органы.

- Жалоба на качество капитального ремонта фасада поступила домоуправляющей компании Приокского района, - рассказали «Комсомолке» в Фонде капитального ремонта Нижегородской области. – 8 июня наши специалисты провели выездную проверку, по итогам которой был составлен акт обнаружения дефектов. В рамках проверки было выявлено, что в ходе ремонтных работ были допущены нарушения, которые и привели к трещинам на фасаде.

Спустя три дня после проверки в адрес подрядной организации, проводившей капитальный ремонт, было направлено требование об устранении всех выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств. Также к ответственности планируется привлечь компанию, которая по договору с фондом капремонта контролировала проведение ремонта. По договору она также несет ответственность за качественное и своевременное производство работ.

Все нарушения организация должна устранить в рамках гарантийных обязательств. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Все нарушения организация должна устранить в рамках гарантийных обязательств. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

- Кроме того, мы уже обратились в УФАС по Нижегородской области с просьбой о внесении данного подрядчика в реестр недобросовестных подрядных организаций, - рассказали в региональном фонде капремонта. – В настоящее время организация уже внесена в данный реестр. Однако это не снимает с нее ответственности за несение гарантийных обязательств.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько было потрачено на ремонт «чешуйчатого» дома?

4,5 миллиона рублей ушло на ремонт фасада

4 миллиона рублей потрачено на ремонт крыши

3,4 миллиона рублей потребовалось на ремонт системы электроснабжения

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ИСТОЧНИК KP.RU

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