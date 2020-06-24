2020-06-24T13:40:26+03:00
Общество

«Лучи Победы» украсили небо над Нижним Новгородом

А Нижегородский кремль «окружила» Георгиевская ленточка
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Лучи Победы» украсили небо над Нижним Новгородом«Лучи Победы» украсили небо над Нижним НовгородомФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Ночное небо над Нижегородским кремлем в ночь на 24 июня 2020 года осветили 12 прожекторов. Это было сделано в рамках акции «Лучи Победы». Кроме того, на стенах кремля появилась масштабная проекция Георгиевской ленточки, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Нижний Новгород в этом году присоединился к акции «Лучи Победы». Инсталляция отсылает нас к 24 июня 1945 года, когда ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец. Они были расположены вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец, а также по радиусам пригородных железных дорог и вокзалов, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Посмотреть видеозапись инсталляции можно в социальных сетях регионального министерства культуры.

Напомним, «Марш Победы» состоялся в Нижнем Новгороде 24 июня 2020 года в память о Великой Победе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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