«Лучи Победы» украсили небо над Нижним Новгородом

Ночное небо над Нижегородским кремлем в ночь на 24 июня 2020 года осветили 12 прожекторов. Это было сделано в рамках акции «Лучи Победы». Кроме того, на стенах кремля появилась масштабная проекция Георгиевской ленточки, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Нижний Новгород в этом году присоединился к акции «Лучи Победы». Инсталляция отсылает нас к 24 июня 1945 года, когда ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец. Они были расположены вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец, а также по радиусам пригородных железных дорог и вокзалов, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Посмотреть видеозапись инсталляции можно в социальных сетях регионального министерства культуры.

Напомним, «Марш Победы» состоялся в Нижнем Новгороде 24 июня 2020 года в память о Великой Победе.

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