Глеб Никитин: «У каждого времени – свой фронт и свои победы»

На Нижневолжской набережной начинается торжественное мероприятие «Марш Победы», в котором принимают участие более 700 военнослужащих, а также расчеты Росгвардии и МЧС России. По набережной проследуют 75 единиц современной военной техники, в частности, бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь», ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган» и другие.

Перед началом Марша Победы к нижегородцам обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он напомнил, что в связи с непростой санитарно-эпидемологической обстановкой мероприятие проходит без присутствия зрителей, и заявил, что будет смотреть трансляцию дома с семьей.

- 24 июня ровно 75 лет назад состоялся первый Парад победы на Красной площади. Тогда к подножию мавзолея были брошены 200 знамен и штандартов разгромленных немецких войск, - напомнил Глеб Никитин.

Глеб Никитин также отдельно обратился к нижегородским ветеранам.

- Очень обидно, что в этом году не удается вывести парад на нашу главную площадь и встретиться с вами лично, пожать руку. Чтобы на трибунах были вы – люди, подарившие нам жизнь, настоящее и будущее. И целая площадь благодарных вам потомков. Но мы не могли, несмотря на пандемию, не сказать вам еще раз наше простое человеческое спасибо, - подчеркнул Глеб Никитин.

В своем обращении глава региона также подчеркнул роль современных героев – медиков.

- Каждый день на передовую борьбы с коронавирусной инфекцией выходят внуки и правнуки победителей – наши врачи. У каждого времени – свой фронт и свои победы. Но я уверен: наши победители могут гордиться своими последователями, - отметил Глеб Никитин.