2020-06-23T22:06:05+03:00
Общество

Марш Победы в Нижнем Новгороде 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Марш Победы пройдет по Нижневолжской набережной сразу после трансляции Парада Победы в Москве
Ольга АЛЕКСЕЕВАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Марш Победы в Нижнем Новгороде 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляцияМарш Победы в Нижнем Новгороде 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляцияФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Марш Победы в Нижнем Новгороде 24 июня 2020 года начнется около 11 часов – сразу после того, как завершится Парад Победы в Москве. Торжественные мероприятия в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. И хотя сейчас эпидемическая ситуация немного стабилизировалась, делать парад массовым мероприятием пока опасно. Поэтому мероприятие будет закрытым – Марш Победы в Нижнем Новгороде пройдет по Нижневолжской набережной без зрителей.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» будет вести прямую онлайн-трансляцию Марша Победы в Нижнем Новгороде 24 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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