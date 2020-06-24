2020-06-23T21:49:37+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 июня 2020 года: Количество заболевших почти достигло 16 тысяч

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 24 июня 2020 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 июня 2020 года: Количество заболевших почти достигло 16 тысячКоронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 июня 2020 года: Количество заболевших почти достигло 16 тысячФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным на 01:00 24 июня 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составило 15 990 человек. «Комсомолка» собрала последние новости о COVID-19 к этому часу.

За последние сутки диагноз подтвердился еще у 216 нижегородцев. В числе регионов России по числу новых случаев заражения Нижегородская область занимает шестое место место после Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Челябинской области и Санкт-Петербурга.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Нижегородской области составляет сейчас 8972 человека. Это свыше 56% от числа всех заболевших этой опасной инфекцией. Только за последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов на Covid-19 были выписаны 484 нижегородца.

К сожалению, не обошлось сегодня и без печальных новостей – в Нижегородской области за сутки скончались еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв коронавируса в регионе достигло 205 человек.

Почти половина заболевших – 7 627 человек – проживают на территории Нижнего Новгорода. В лидерах по-прежнему остается Автозаводский район – 1585 человек. На втором месте находится Канавинский район – 1260 заболевших. И замыкает тройку лидеров Ленинский район – 1233 заболевших. Наименьшее число заболевших насчитывается в Приокском районе – 456 человек.

А вот остальные 8 363 человека распределены по районам и городским округам Нижегородской области. В лидерах по-прежнему остается Павловский район, где коронавирус выявлен у 957 жителей. На втором месте находится Дзержинск – 943 заболевших. И, наконец, замыкает тройку лидеров этого печального рейтинга Бор – 568 заболевших. Также высокие показатели заболеваемости в Кстовском, Семеновском и Кулебакском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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