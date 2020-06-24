2020-06-23T21:37:08+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 24 июня 2020 года составило 15 990 человек

За сутки в Нижнем Новгороде было выявлено 216 новых случаев заражения
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 23 июня 2020 года составило 15 990 человекКоличество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 23 июня 2020 года составило 15 990 человекФото: Артем КИЛЬКИН
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Еще 216 новых случаев заражения коронавирусом было выявлено в Нижегородской области за последние сутки. По данным на 01:00 24 июня, с начала пандемии на территории региона зафиксировано 15 990 заболевших.

При этом более 56% от общего числа пациентов с СOVID-19 полностью побороли болезнь и были выписаны из больниц. Число выздоровевших составляет уже 8972 человека.

Порядка 5,7 тысячи жителей Нижегородской области находятся на амбулаторном лечении - COVID-19 протекает у них в бессимптомной или легкой форме. Еще около 1,1 тысячи зараженных остаются в больницах под наблюдением врачей.

Напомним, за три месяца опасный вирус унес жизни 205 нижегородцев, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. За минувшие сутки от Covid-19 скончались еще четыре пациента. Заместитель губернатора Давид Мелика-Гусейнов отмечает, что у большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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