Глеб Никитин и Марат Хуснуллин обсудили строительство трассы Москва – Нижний Новгород – Казань

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели рабочее совещание в Перевозском районе во вторник, 23 июня 2020 года. Встреча прошла рядом с трассировкой (поиском скрытых коммуникаций) участка скоростной автодороги Москва – Нижний Новгород – Казань, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что Нижегородская область – очень важный регион для транспортной системы страны, где есть серьезный потенциал для развития дорожной инфраструктуры.

- Важно, чтобы город получил новые инфраструктурные возможности к своему 800-летию, - добавил Марат Хуснуллин.

Стоит отметить, что Нижегородская область одной из первых среди субъектов РФ согласовала расположение оси трассы на территории региона с учетом всех замечаний и интересов сохранения природных территорий и объектов культурного наследия. Протяженность участка скоростной автодороги по территории Нижегородской области составит около 280 километров. Рядом с ней расположены такие населенные пункты как Выкса, Навашино, Арзамас и Сергач, где находятся тысячи крупных и средних предприятий, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса, и скоростная трасса даст им дополнительную инвестиционную привлекательность.

- Создание МТМ «Европа – Западный Китай» положительно скажется на увеличении туристского потока в Нижегородскую область за счет посещения региона туристами, совершающими поездки из Европы в Китай и из Китая в Европу, - добавил Глеб Никитин.