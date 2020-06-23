2020-06-23T19:36:59+03:00
Общество

Глеб Никитин и Марат Хуснуллин обсудили строительство трассы Москва – Нижний Новгород – Казань

Протяженность участка трассы в Нижегородской области составит около 280 километров
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глеб Никитин и Марат Хуснуллин обсудили строительство трассы Москва – Нижний Новгород – КазаньГлеб Никитин и Марат Хуснуллин обсудили строительство трассы Москва – Нижний Новгород – КазаньФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели рабочее совещание в Перевозском районе во вторник, 23 июня 2020 года. Встреча прошла рядом с трассировкой (поиском скрытых коммуникаций) участка скоростной автодороги Москва – Нижний НовгородКазань, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что Нижегородская область – очень важный регион для транспортной системы страны, где есть серьезный потенциал для развития дорожной инфраструктуры.

- Важно, чтобы город получил новые инфраструктурные возможности к своему 800-летию, - добавил Марат Хуснуллин.

Стоит отметить, что Нижегородская область одной из первых среди субъектов РФ согласовала расположение оси трассы на территории региона с учетом всех замечаний и интересов сохранения природных территорий и объектов культурного наследия. Протяженность участка скоростной автодороги по территории Нижегородской области составит около 280 километров. Рядом с ней расположены такие населенные пункты как Выкса, Навашино, Арзамас и Сергач, где находятся тысячи крупных и средних предприятий, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса, и скоростная трасса даст им дополнительную инвестиционную привлекательность.

- Создание МТМ «Европа – Западный Китай» положительно скажется на увеличении туристского потока в Нижегородскую область за счет посещения региона туристами, совершающими поездки из Европы в Китай и из Китая в Европу, - добавил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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