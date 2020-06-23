Спортивная метрология: эксперты рассказали, зачем проверять точность приборов, которые в ней используются

Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день. В этом году буквально завтра должны были стартовать XXXII летние Олимпийские игры в столице Японии Токио. Но, к сожалению, из-за новой коронавирусной инфекции они были перенесены на 2021 год. В память о возрождении олимпийского движения мы решили вспомнить о приборах и оборудованиях, которые используются в спорте и являются предметом спортивной метрологии. Об этом мы поговорили с директором ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денисом Мироновым.

- Денис Евгеньевич, что такое «спортивная метрология»?

- Как выяснить: кто лучший, кто пробежал быстрее, кто прыгнул длиннее всех, какой вес был взят? Все эти показатели и являются спортивной метрологией. В настоящее время она развивается одновременно и как научная, и как учебная дисциплина. Спортивная метрология отвечает на два основных вопроса: как измерить и выразить числом те явления и процессы, которые происходят в физической культуре и спорте, и как их математически обработать.

- Какое оборудование используется при этом?

- Например, показателями времени называются хронометры, самый простейший из них - секундомер. Он легок, удобен в использовании и доступен каждому. Существуют приборы для измерения показателей силы, скорости и пространства. Средство измерения скорости спортсмена называется спидографом, для измерения ускорения – акселерометром. Показатели силы спортсмена разнообразны, можно измерять становую силу, силу рук и ног, силу кистей, силу определенных групп мышц. Приборы, с помощью которых измеряют показатели силы, называются динамометрами.

Фото: ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области

- Все эти приборы проходят поверку?

- Да. Для этого существуют специальные оборудование и эталоны. Так, электронные секундомеры проходят поверку в нашем центре на анализаторе CNT-90. Это универсальный прибор для измерения, анализа и калибровки частоты, периода времени или фазы. Также у нас есть установка, которая позволяет одновременно анализировать до 40 механических секундомеров, с погрешностью 20 мс.

Динамометры поверяются с помощью эталонной силовоспроизводящей машины ЭСМГ-3000. Это единственная машина подобного класса в России. Она позволяет проводить поверку и калибровку эталонных динамометров и датчиков силы с пределами измерений до 300 тонн сил.

Конечно же, периодическую поверку проходят линейки измерительные и поверочные, лазерные рулетки. Для высокоточных измерений длины линий в качестве рабочего эталона применяется тахеометр.

- Коллектив ЦСМ спортивный?

- Спорт – это жизнь. Мы постоянно участвуем в спортивных мероприятиях городского и федерального уровней – плавание, бег, волейбол… На многих спортивных мероприятиях вы можете увидеть флаг Нижегородского ЦСМ. В прошлом году более 50 сотрудников приняли участие в сдаче ГТО – возраст самый разный, от 22 до 59 лет. У нас 12 Золотых и 10 Серебряных знаков. К тому же, в системе Росстандарта существует «РСТ ЛИГА». Спортивный оргкомитет при Руководителе Росстандарта проводит различные соревнования среди подведомственных организаций. Мы уделяем большое внимание популяризации здорового образа жизни среди сотрудников.

Фото: ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области

- В августе 2020 года пройдет полумарафон «Беги, герой!». Нижегородский ЦСМ будет принимать участие?

- Конечно. Сейчас как раз формируем команду. Как правило, сотрудники приходят на такие мероприятия семьями: одни участвуют в забеге, другие их поддерживают. Уверен, это спортивное мероприятие станет настоящим праздником и отличным вариантом провести время с пользой для здоровья.