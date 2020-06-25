2020-06-25T00:37:05+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 24 июня 2020 года составило 16197 человек

За сутки в Нижнем Новгороде было выявлено 207 новых случаев заражения
Елена ЛАЗАРЕВА
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Количество заболевших коронавирусом перевалило за 16 тысяч человек.Количество заболевших коронавирусом перевалило за 16 тысяч человек.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Еще 207 случаев заражения коронавирусом было подтверждено в Нижегородской области за последние сутки. Таким образом, за сутки рубеж в 16 тысяч заболевших, к сожалению, был преодолен. По данным на 01:00 24 июня, с начала пандемии на территории региона зафиксировано 16197 случаев заражения коронавирусом.

Но растет и число тех, кто полностью излечился от коронавируса и уже выписан из больниц. Число выздоровевших составляет 9489 человек, это 58,6% от общего количества заболевших. Увы, за сутки вирус унес жизни еще двух человек. Таким образом, за все время пандемии в Нижегородской области скончались 207 заболевших коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба Нижегородской области, в 32 районах области за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного нового случая заражения COVID-19. Напомним, с 16 июня 2020 года снят карантин в городском округе город Выкса. Соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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