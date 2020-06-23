«Ночные гонщики отметились»: Неизвестные устроили погром на кладбище в Дзержинске

Минувшая ночь не обошлась без приключений в Дзержинске – там неизвестные устроили настоящий погром на городском кладбище. Как подозревают сами местные жители, по захоронениям прокатились ночные гонщики. В пользу этой версии говорят следы от колес на надгробиях и отбитый кусок бампера красного цвета.

- Ночные гонщики устроили погром на Дзержинском городском кладбище, - написали местные жители в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Интересно, у кого ума хватило гонять по кладбищу?

Сколько надгробий повреждено, пока неизвестно. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Сколько точно надгробий пострадало, пока неизвестно. Однако к выяснению обстоятельств этого происшествия уже подключились правоохранительные органы.

- Сообщение о происшествии поступило в Управление МВД России по городу Дзержинску 22 июня 2020 года, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

После гонщиков на могилах остался усок бампера автомобиля. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.