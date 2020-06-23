2020-06-23T16:03:15+03:00
Происшествия

«Ночные гонщики отметились»: Неизвестные устроили погром на кладбище в Дзержинске

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Неизвестные устроили погром на кладбище в Дзержинске. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"Неизвестные устроили погром на кладбище в Дзержинске. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"
Изменить размер текста:

Минувшая ночь не обошлась без приключений в Дзержинске – там неизвестные устроили настоящий погром на городском кладбище. Как подозревают сами местные жители, по захоронениям прокатились ночные гонщики. В пользу этой версии говорят следы от колес на надгробиях и отбитый кусок бампера красного цвета.

- Ночные гонщики устроили погром на Дзержинском городском кладбище, - написали местные жители в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Интересно, у кого ума хватило гонять по кладбищу?

Сколько надгробий повреждено, пока неизвестно. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Сколько надгробий повреждено, пока неизвестно. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Сколько точно надгробий пострадало, пока неизвестно. Однако к выяснению обстоятельств этого происшествия уже подключились правоохранительные органы.

- Сообщение о происшествии поступило в Управление МВД России по городу Дзержинску 22 июня 2020 года, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

После гонщиков на могилах остался усок бампера автомобиля. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

После гонщиков на могилах остался усок бампера автомобиля. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
24 июня центр Нижнего Новгорода будет перекрыт: полный список улиц
11 нижегородцев получат звания «Почетный гражданин»
Новая структура нижегородской мэрии утверждена гордумой
Минтранс опроверг информацию о приостановке строительства развязки у деревни Ольгино
Нижегородский памятник архитектуры будет передан в областную собственность
Бесконтактное голосование по поправкам в Конституцию на дому: как это будет
Олег Лавричев: «Без сильного гражданского общества не может быть сильного государства»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 23 июня 2020 года: В трех районах города число заболевших перевалило за тысячу человек
80 нижегородских пар планируют зарегистрировать брак 07.07.2020
Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 июня 2020 года увеличилось почти до девяти тысяч человек
Инна Ванькина: «При соблюдении масочного режима на избирательном участке бояться нечего»
Сергей Дмитриев: «Независимо от выбранного формата голосования, созданы все условия для безопасного и комфортного волеизъявления граждан»
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 июня 2020 года выросло до 205 человек
Госорганы покидают Нижегородский Кремль
Нижегородским рестораторам запретили использовать скатерти
Как будет проходить голосование в Нижегородской области 1 июля
В Нижнем Новгороде 23 июня будет пасмурно, но без осадков
В Нижнем Новгороде временно перекроют улицу Донецкую
Избирательные участки в Арзамасе готовят к безопасному голосованию по поправкам в Конституцию
Умер главврач Гагинской ЦРБ Аркадий Лоскутов
Нижегородцев бесплатно проверят на антитела к коронавирусу
Без тканевых скатертей: стали известны новые требования к открывшимся кафе в Нижегородской области