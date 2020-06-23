2020-06-23T13:43:19+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 23 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как за сутки изменились данные по зараженным COVID-19 в каждом районе и городском округе
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 23 июня 2020 года.Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 23 июня 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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За минувшие сутки в 31 районе Нижегородской области не были выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Напомним, общее число зараженных Covid-19, по данным на 23 июня 2020 года, составляет 15 990 человек. Почти половина из них – 7 627 человек – проживают на территории Нижнего Новгорода. А вот остальные 8 363 человека распределены по районам и городским округам Нижегородской области.

- В лидерах по-прежнему остается Павловский район, - рассказали в региональном правительстве. – Там коронавирус выявлен у 957 жителей Павловского района. На втором месте находится Дзержинск – 943 заболевших. И, наконец, замыкает тройку лидеров этого печального рейтинга Бор – 568 заболевших. Также высокие показатели заболеваемости в Кстовском, Семеновском и Кулебакском районах.

Напомним, в настоящее время карантин сохраняется сразу в нескольких населенных пунктах, в том числе Павлове, Дивееве и Кулебаках. С 16 июня 2020 года карантин был снят в Выксе.

- Решение о введении или снятии карантина по каждому населенному пункту мы принимаем на основании рекомендаций регионального Роспотребнадзора, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – При этом все эти решения координируются с местными властями.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших коронавирусом в каждом районе Нижегородской области ?

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 194

3. Арзамасский – 59

4. Балахнинский – 215

5. Богородский – 426

6. Большеболдинский – 51

7. Большемурашкинский – 12

8. г.о.г. Бор – 568

9. Бутурлинский – 30

10. Вадский – 11

11. Варнавинский район – 15

12. Вачский – 88

13. Ветлужский – 3

14. Вознесенский – 27

15. Володарский – 211

16. Воротынский – 18

17. Воскресенский – 59

18. Выксунский – 120

19. Гагинский – 36

20. Городецкий – 217

21. Д.Константиновский – 67

22. Дзержинск – 943

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 23

25. Ковернинский – 30

26. Краснобаковский – 23

27. Краснооктябрьский – 181

28. Кстовский – 518

29. Кулебакский – 426

30. Лукояновский – 67

31. Лысковский – 148

32. Навашинский – 211

33. Павловский – 957

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 31

36. Пильнинский – 98

37. Починковский – 193

38. Семеновский – 428

39. Сергачский – 257

40. Сеченовский – 68

41. Сокольский – 20

42. Сосновский – 155

43. Спасский – 41

44. Тонкинский – 3

45. Тоншаевский – 39

46. Уренский – 43

47. Чкаловский – 26

48. Шарангский – 19

49. Шатковский – 199

50. Шахунский – 161

ИСТОЧНИК KP.RU

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