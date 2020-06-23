Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 23 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
За минувшие сутки в 31 районе Нижегородской области не были выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Напомним, общее число зараженных Covid-19, по данным на 23 июня 2020 года, составляет 15 990 человек. Почти половина из них – 7 627 человек – проживают на территории Нижнего Новгорода. А вот остальные 8 363 человека распределены по районам и городским округам Нижегородской области.
- В лидерах по-прежнему остается Павловский район, - рассказали в региональном правительстве. – Там коронавирус выявлен у 957 жителей Павловского района. На втором месте находится Дзержинск – 943 заболевших. И, наконец, замыкает тройку лидеров этого печального рейтинга Бор – 568 заболевших. Также высокие показатели заболеваемости в Кстовском, Семеновском и Кулебакском районах.
Напомним, в настоящее время карантин сохраняется сразу в нескольких населенных пунктах, в том числе Павлове, Дивееве и Кулебаках. С 16 июня 2020 года карантин был снят в Выксе.
- Решение о введении или снятии карантина по каждому населенному пункту мы принимаем на основании рекомендаций регионального Роспотребнадзора, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – При этом все эти решения координируются с местными властями.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших коронавирусом в каждом районе Нижегородской области ?
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 194
3. Арзамасский – 59
4. Балахнинский – 215
5. Богородский – 426
6. Большеболдинский – 51
7. Большемурашкинский – 12
8. г.о.г. Бор – 568
9. Бутурлинский – 30
10. Вадский – 11
11. Варнавинский район – 15
12. Вачский – 88
13. Ветлужский – 3
14. Вознесенский – 27
15. Володарский – 211
16. Воротынский – 18
17. Воскресенский – 59
18. Выксунский – 120
19. Гагинский – 36
20. Городецкий – 217
21. Д.Константиновский – 67
22. Дзержинск – 943
23. Дивеевский – 424
24. Княгининский - 23
25. Ковернинский – 30
26. Краснобаковский – 23
27. Краснооктябрьский – 181
28. Кстовский – 518
29. Кулебакский – 426
30. Лукояновский – 67
31. Лысковский – 148
32. Навашинский – 211
33. Павловский – 957
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 31
36. Пильнинский – 98
37. Починковский – 193
38. Семеновский – 428
39. Сергачский – 257
40. Сеченовский – 68
41. Сокольский – 20
42. Сосновский – 155
43. Спасский – 41
44. Тонкинский – 3
45. Тоншаевский – 39
46. Уренский – 43
47. Чкаловский – 26
48. Шарангский – 19
49. Шатковский – 199
50. Шахунский – 161
ИСТОЧНИК KP.RU
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