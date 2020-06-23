Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 23 июня 2020 года: Выявлено 216 новых случаев заражения

В Нижегородской области продолжает расти число зараженных новой коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 216 новых случаев заражения. На 23 июня 2020 года общее число зараженных составляет 15 990 человек.

По количеству новых случаев Нижегородская область находится на шестом месте. Опережают наш регион в этом печальном рейтинге Москва (1081), Московская область (504), Ханты-Мансийский автономный округ (319), Челябинская область (258) и Санкт-Петербург (220)

Как сообщает региональный оперативный штаб, уровень распространения коронавируса все еще остается довольно высоким. Вот уже несколько дней коэффициент распространения инфекции превышает единицу, что не соответствует даже первому этапу снятия ограничений.

По количеству зараженных в Нижнем Новгороде продолжает лидировать Автозаводский район – там число заболевших уже превысило 1,5 тысячи человек. В Нижегородской области в лидерах остается закрытый на карантин Павловский район. Всего на несколько человек от него отстает Дзержинск.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. Несколько дней назад было принято решение об открытии летних веранд нижегородских кафе.

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