Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 июня 2020 года: Памятник врачам и бесплатные тесты на антитела

По данным на 01:00 23 июня 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составило 15 774 человек. «Комсомолка» собрала последние новости о COVID-19 к этому часу.

За последние сутки диагноз подтвердился еще у 219 нижегородцев. В числе регионов России по числу новых случаев заражения Нижегородская область поднялась на четвертое место после Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа.

Число умерших пациентов, у которых врачи обнаружили коронавирус, выросло до 201 человека – за день в больницах скончались еще три пациента. У большинства из погибших течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями.

Региональные власти сообщили, что более 53% от общего числа нижегородцев, подхвативших вирус с начала пандемии, уже побороли болезнь и выписались из больниц. На настоящий момент в регионе насчитывается 8 488 выздоровевших. При этом еще около 5,6 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, а около 1,5 тысячи остаются в больницах под наблюдением врачей.

Что же касается распределения по городам и районам, то наибольшее количество заболевших приходится на сам Нижний Новгород, где, например, только на Автозаводский район приходится более 1,5 тысячи зараженных. Среди районов лидером по заболеваемости остается Павловский, на втором месте – Дзержинск.

Кстати, один из пользователей Instagram поинтересовался, не планируется ли ввести в Дзержинсе карантин из-за распространения коронавируса. На это глава региона ответил, что подобный вариант развития событий не исключается. «Решение за главным санитарным врачом, пока оно не принято», - подчеркнул губернатор.

В Нижегородской области будет проведено около трех тысяч бесплатных тестов на антитела к коронавирусу. Соответствующее исследование организовано Управлением Роспотребнадзора по региону. Уже сейчас в ведомство поступило более 1200 анкет нижегородцев, желающих пройти исследование.

Стали известны новые требования к открывшимся кафе и ресторанам в Нижегородской области. Соответствующие материалы опубликованы на сайте регионального правительства. Так, владельцам заведений общепита теперь придется отказаться от тканевых скатертей и салфеток при сервировке столов. Кроме того, на столах обязательно должны находиться специальные салфетки для обработки рук либо дозаторы с антисептиком.

Нижегородский архитектор Дмитрий Пермяков стал одним из лауреатов Всероссийского конкурса на лучший памятник врачам-героям, борющимся с коронавирусом. Его проект памятника «Три врача» был признан лучшим наряду с проектами архитекторов из Санкт-Петербурга и Волгограда. Все лауреаты получат премии по 100 тысяч рублей, а их проекты будут реализованы в российских городах.

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