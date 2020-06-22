2020-06-22T20:27:41+03:00
Общество

Трансляция Марша Победы 2020 в Нижнем Новгороде: во сколько начнется, где посмотреть

Торжественное мероприятие начнется сразу после Парада Победы в Москве
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Трансляция Марша Победы 2020 в Нижнем Новгороде: во сколько начнется, где посмотретьТрансляция Марша Победы 2020 в Нижнем Новгороде: во сколько начнется, где посмотретьФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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«Марш Победы», посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Нижнем Новгороде в среду, 24 июня 2020 года. Прямую видеотрансляцию мероприятия нижегородцы смогут посмотреть в эфире региональных телеканалов, а также на информационных порталах и в социальных сетях, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Трансляция «Марша Победы» начнется сразу же после окончания Парада Победы в Москве – планируется, что это произойдет в интервале с 11:05 до 11:20. Посмотреть ее можно будет в эфире телекомпаний ННТВ, «Время Н» и «Волга», на сайте интернет-канала «Нижний Новгород 24», а также на сайте городского портала NN.ru. Кроме того, трансляцию можно будет посмотреть на официальных страницах правительства Нижегородской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Полную версию «Марша Победы» также можно будет увидеть в эфире телеканала «Россия 24», который начнется в 19:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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